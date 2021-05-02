Лысого Преснякова перепутали с Бондарчуком

Владимир Пресняков-младший в свое время расстался с длинными волосами и носил короткую стрижку. Только поклонники привыкли к новому образу кумира, как тот принял радикальное решение.

Фото: Instagram Instagram

Музыкант побрился налысо. Фотографию с гладкой, как куриное яйцо, головой он выложил в инстаграм.

«Что-то психанул», - написал он в микроблоге.

Подписчики отреагировали немедленно.

«Ой», —удивилась телеведущая Светлана Бондарчук. «Сила», — подтвердила певица Алена Свиридова.

Прочие коллеги по цеху посмотрели и слов не нашли – поставили смайлики. А шокированные фолловеры сообщили певцу, что он сам на себя перестал быть похож.

«Ленин прямо. Володя Ульянов», «Первая мысль,что делает Фёдор Бондарчук в вашем профиле?»

Ну и советуют все же отрастить волосы и больше не экспериментировать.

«Ой! Не психуйте больше, Владимир», «Как старый дед. Не надо так психовать».

Как ранее сообщал «Рамблер», у Владимира Преснякова с супругой Натальей Подольской двое детей.