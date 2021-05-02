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Лысого Преснякова перепутали с Бондарчуком

Ирина Лебедева
1 час назад
Владимир Пресняков-младший в свое время расстался с длинными волосами и носил короткую стрижку. Только поклонники привыкли к новому образу кумира, как тот принял радикальное решение.
Лысого Преснякова перепутали с Бондарчуком
Фото: InstagramInstagram
Музыкант побрился налысо. Фотографию с гладкой, как куриное яйцо, головой он выложил в инстаграм.
«Что-то психанул», - написал он в микроблоге.
Подписчики отреагировали немедленно.
«Ой», —удивилась телеведущая Светлана Бондарчук. «Сила», — подтвердила певица Алена Свиридова.
Прочие коллеги по цеху посмотрели и слов не нашли – поставили смайлики. А шокированные фолловеры сообщили певцу, что он сам на себя перестал быть похож.
«Ленин прямо. Володя Ульянов», «Первая мысль,что делает Фёдор Бондарчук в вашем профиле?»
Ну и советуют все же отрастить волосы и больше не экспериментировать.
«Ой! Не психуйте больше, Владимир», «Как старый дед. Не надо так психовать».
Как ранее сообщал «Рамблер», у Владимира Преснякова с супругой Натальей Подольской двое детей.
Артистка родила мужу двух сыновей с разницей в пять лет, став мамой во второй раз осенью 2020 года.
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