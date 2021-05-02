Онкобольная Крючкова не смогла поговорить по телефону

Светлана Крючкова борется с онкологическим заболеванием уже несколько лет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее ее прооперировали, теперь назначают химиотерапию, курс за курсом. Однако полностью справиться со страшной болезнью врачи пока не могут, - рассказывает «Собеседник».

Недавно актриса представляла свою книгу «Я у жизни ученица».

Презентация проходила во МХАТе им. Горького, но сама Светлана Николаевна из-за состояния здоровья присутствовать в театре не смогла. Она общалась с читателями по видеосвязи.

"Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки", - сказала она.

Позднее журналисты хотели связаться с актрисой, узнать, как она себя чувствует. Но телефонное интервью не состоялось.

"Не могу с вами говорить, я болею", - ответила Крючкова.

Как ранее писал «Рамблер, онкологическое заболевание Светлане Крючковой помог обнаружить ее кот.

Он все время пытался улечься на одно и то же место на теле хозяйки, и актриса решилась обратиться к врачам.

Опухоль обнаружили сразу в четвертой стадии. Тогда врачи не давали гарантий, что актриса выживет.