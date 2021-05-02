В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Онкобольная Крючкова не смогла поговорить по телефону

Ирина Лебедева
47 минут назад
Светлана Крючкова борется с онкологическим заболеванием уже несколько лет.
Онкобольная Крючкова не смогла поговорить по телефону
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее ее прооперировали, теперь назначают химиотерапию, курс за курсом. Однако полностью справиться со страшной болезнью врачи пока не могут, - рассказывает «Собеседник».
Недавно актриса представляла свою книгу «Я у жизни ученица».
Презентация проходила во МХАТе им. Горького, но сама Светлана Николаевна из-за состояния здоровья присутствовать в театре не смогла. Она общалась с читателями по видеосвязи.
"Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки", - сказала она.
Позднее журналисты хотели связаться с актрисой, узнать, как она себя чувствует. Но телефонное интервью не состоялось.
"Не могу с вами говорить, я болею", - ответила Крючкова.
Как ранее писал «Рамблер, онкологическое заболевание Светлане Крючковой помог обнаружить ее кот.
Он все время пытался улечься на одно и то же место на теле хозяйки, и актриса решилась обратиться к врачам.
Опухоль обнаружили сразу в четвертой стадии. Тогда врачи не давали гарантий, что актриса выживет.
Коллеги Крючковой помогли собрать деньги и отправили ее на консультацию и лечение в Германию. k
Шоу-бизнес,Светлана Крючкова,ИД "Собеседник",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители