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Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфиров из-за обвинений в поножовщине

Майк Габриелян
59 минут назад
Телеканал «Пятница!» отстранил от эфира ведущую программы «Ревизорро», известную актрису Ксению Милас, которую обвинили в поножовщине. Об этом изданию Super сообщил гендиректор телеканала Николай Картозия.
Ведущую «Ревизорро» отстранили из-за поножовщины
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», - сказал Картазия.
Он пожелал выздоровления пострадавшей девушке.
Накануне появилась информация, что ведущая «Ревизорро», звезда сериала «Пацанки» Ксения Милас стала подозреваемой в поножовщине. По предварительным данным, инцидент произошел рано утром на частной вечеринке в квартире на Скобелевской улице.
Милас несколько раз ударила ножом свою знакомую. 27-летнюю Марину Ефименко. Пострадавшая госпитализирована с ранениями.
Официальных комментариев силовиков пока не было.
Шоу-бизнес,Николай Картозия,
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