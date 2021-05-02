Ведущую «Ревизорро» отстранили из-за поножовщины

Телеканал «Пятница!» отстранил от эфира ведущую программы «Ревизорро», известную актрису Ксению Милас, которую обвинили в поножовщине. Об этом изданию Super сообщил
гендиректор телеканала Николай Картозия
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«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», - сказал Картазия.
Он пожелал выздоровления пострадавшей девушке.
Накануне появилась информация, что ведущая «Ревизорро», звезда сериала «Пацанки» Ксения Милас стала подозреваемой в поножовщине. По предварительным данным, инцидент произошел рано утром на частной вечеринке в квартире на Скобелевской улице.
Милас несколько раз ударила ножом свою знакомую. 27-летнюю Марину Ефименко. Пострадавшая госпитализирована с ранениями.
Официальных комментариев силовиков пока не было.