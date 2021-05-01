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Лоза считает, что харрасмент следует изобличать сразу

Ирина Лебедева
51 минуту назад
Юрий Лоза в свете ситуацией обвинения Анной Лорак и Ольгой Поляковой Константина Меладзе в сексуальных домогательства рассказал, что, по его мнению, говорить об этом нужно было сразу, а не десятилетия спустя.
Лоза считает, что харрасмент следует изобличать сразу
Фото: ТАССТАСС
Музыкант считает, что мода на обвинения в харрасменте дошла к нам с Запада, где она уже доведена до абсурда. Причем заявляют пострадавшие о случившемся чуть ли не через полвека.
«Дело в том, что есть определенная мировая практика. Если это произошло, надо сразу заявлять в полицию. Кричать об этом в тот момент, когда это случилось, а не через 30, 40, 50 или 100 лет. Потому что когда это рассказывается через большое количество времени, это похоже на поклеп», - цитирует Лозу 5 Канал.
Принимать чью-то сторону Юрий отказался. Но он уверен, что все эти заявления были сделаны ради того, чтобы поднять собственный рейтинг.
Как ранее сообщал «Рамблер», музыкант Юрий Лоза подал иск о защите чести и достоинства к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Исковое заявление зарегистрировано в Симоновском суде столицы, сообщает «Московский комсомолец».
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