Лоза считает, что харрасмент следует изобличать сразу

Музыкант считает, что мода на обвинения в харрасменте дошла к нам с Запада, где она уже доведена до абсурда. Причем заявляют пострадавшие о случившемся чуть ли не через полвека.
«Дело в том, что есть определенная мировая практика. Если это произошло, надо сразу заявлять в полицию. Кричать об этом в тот момент, когда это случилось, а не через 30, 40, 50 или 100 лет. Потому что когда это рассказывается через большое количество времени, это похоже на поклеп», - цитирует Лозу 5 Канал.
Принимать чью-то сторону Юрий отказался. Но он уверен, что все эти заявления были сделаны ради того, чтобы поднять собственный рейтинг.
Как ранее сообщал
«Рамблер», музыкант Юрий Лоза подал иск о защите чести и достоинства к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову
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Исковое заявление зарегистрировано в Симоновском суде столицы, сообщает «Московский комсомолец».