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Звезду «Пацанок», ранившую подругу, разыскивает полиция

Ирина Лебедева
22 минуты назад
Участницу реалити-шоу "Пацанки" и ведущую программы "Ревизорро" Ксению Милас разыскивают правоохранительные органы.
Звезду шоу "Пацанки" объявили в розыск за нападение с ножом
Фото: InstagramInstagram
Предположительно, именно она нанесла несколько ножевых ранений одной из девушек, с которой встречала майские праздники.
Компания приятельниц собралась дома у Яны Бородиной в квартире на улице Скобелевской в столице.
Девушки планировали отдохнуть и повеселиться, но веселье закончилось плохо. Ксения Милас вооружилась ножом и теперь одна из участниц вечеринки проведет праздники в больнице с ранениями в грудь, спину и руки.
ТГ-канал 112 называет пострадавшей саму хозяйку квартиры Яну Бородину.
СтарХит же считает, что изрезана и госпитализирована другая девушка – Марина Ефименко.
По информации СМИ, Милас вызвали в полицию, но девушка туда не явилась.
Как ранее писал «Рамблер», сотрудники полиции задержали в Москве с наркотиками участницу телешоу "Пацанки" Диану Субботину.
В отношении Субботиной возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Она отпущена под подписку о невыезде.
Шоу-бизнес,МВД,StarHit,
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