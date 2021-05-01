Звезду шоу "Пацанки" объявили в розыск за нападение с ножом

Участницу реалити-шоу "Пацанки" и ведущую программы "Ревизорро" Ксению Милас разыскивают правоохранительные органы

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Предположительно, именно она нанесла несколько ножевых ранений одной из девушек, с которой встречала майские праздники.

Компания приятельниц собралась дома у Яны Бородиной в квартире на улице Скобелевской в столице.

Девушки планировали отдохнуть и повеселиться, но веселье закончилось плохо. Ксения Милас вооружилась ножом и теперь одна из участниц вечеринки проведет праздники в больнице с ранениями в грудь, спину и руки.

ТГ-канал 112 называет пострадавшей саму хозяйку квартиры Яну Бородину.

СтарХит же считает , что изрезана и госпитализирована другая девушка – Марина Ефименко.

По информации СМИ, Милас вызвали в полицию, но девушка туда не явилась.

Как ранее писал «Рамблер», сотрудники полиции задержали в Москве с наркотиками участницу телешоу "Пацанки" Диану Субботину.