Звезду шоу "Пацанки" объявили в розыск за нападение с ножом

Предположительно, именно она нанесла несколько ножевых ранений одной из девушек, с которой встречала майские праздники.
Компания приятельниц собралась дома у Яны Бородиной в квартире на улице Скобелевской в столице.
Девушки планировали отдохнуть и повеселиться, но веселье закончилось плохо. Ксения Милас вооружилась ножом и теперь одна из участниц вечеринки проведет праздники в больнице с ранениями в грудь, спину и руки.
ТГ-канал 112 называет пострадавшей саму хозяйку квартиры Яну Бородину.
СтарХит же считает
, что изрезана и госпитализирована другая девушка – Марина Ефименко.
По информации СМИ, Милас вызвали в полицию, но девушка туда не явилась.
Как ранее писал
«Рамблер», сотрудники полиции задержали в Москве с наркотиками участницу телешоу "Пацанки" Диану Субботину.
В отношении Субботиной возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Она отпущена под подписку о невыезде.