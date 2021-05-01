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Соседов заявил, что Лобода в «Маске» не участвует

Ирина Лебедева
17 минут назад
Заканчивается второй сезон шоу «Маска» на НТВ. Завтра будет известен «король» или «королева» масок.
Соседов заявил, что Лобода в «Маске» не участвует
Фото: InstagramInstagram
Всем не терпится узнать, кто есть кто. В социальных сетях всерьез предполагают, что в костюме Змеи скрывается Светлана Лобода.
Однако музыкальный критик Сергей Соседов абсолютно уверен, что Лобода в шоу «Маска» не участвует.
Во-первых, по мнению Соседова, наставница детского «Голоса» не обладает такими вокальными данными и проигрывает в пластике.
Во-вторых, и саму певицу сюда никаким калачом не заманить – она предпочитает работать за большие гонорары.
«Могу сказать наверняка – это не Лобода! Во-первых, она гастролерша. Это человек, который выступает за сумасшедшие гонорары и на «Маску» она точно не пойдет. У нее недавно был концерт в Барвихе, так что она собирает деньги. Во-вторых, у нее нет таких данных вокальных данных, как у Змеи, нет пластичности и гибкости голоса», — приводит слова Соседова Экспресс Газета.
К настоящему моменту на шоу осталось всего четыре участника (Змея, Заяц, Лама и Крокодил), лишь один из которых станет победителем завтра, 2 мая.
Как ранее писал «Рамблер», 2019 году дочь певицы Алсу выиграла шестой сезон шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования.
Позже стало известно об имевших место подтасовках в ее пользу, результаты голосования были аннулированы, а победителями шоу объявлены все финалисты.
Соседов раскритиковал Первый канал за это. Тот подал на него за это в суд.
Недавно суд отказал в удовлетворении требований канала по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Светлана Лобода,НТВ,
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