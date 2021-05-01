Секс-скандал: журналисты дозвонились до Прокловой

Многие представители отечественного шоу-бизнеса осудили Проклову. Кто-то вообще счел эту историю выдумкой, кто-то поразился ее нескромности, иные сочли, что недостойно чернить память уже покойного человека.
Журналисты позвонили Елене Игоревне с просьбой прокомментировать ситуацию с публичным скандалом.
«Каждый имеет право на свое мнение», - сказала Проклова корреспонденту СтарХита и повесила трубку.
Как ранее писал «Рамблер», в интервью «Комсомольской правде» Проклова заявила, что рассказала о домогательствах спустя 53 года ради молоденьких девочек, которые сейчас могут переживать те же эмоции, что и она в 15 лет.
Она отметила, что предполагала неоднозначную реакцию общественности на свои откровения, и не боится порицания.