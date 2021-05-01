Секс-скандал: журналисты дозвонились до Прокловой

Недавно известная российская актриса Елена Проклова буквально взорвала тусовку шоу-бизнеса своим рассказом о том, как в начале карьеры ее, 15-летнюю девчонку, домогался знаменитый артист.

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Об этом Проклова заявила в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Актриса не назвала имени своего совратителя но ее коллеги вспомнили, что много еще лет назад ходили слухи о ее связи с Олегом Табаковым

Многие представители отечественного шоу-бизнеса осудили Проклову. Кто-то вообще счел эту историю выдумкой, кто-то поразился ее нескромности, иные сочли, что недостойно чернить память уже покойного человека.

Журналисты позвонили Елене Игоревне с просьбой прокомментировать ситуацию с публичным скандалом.

«Каждый имеет право на свое мнение», - сказала Проклова корреспонденту СтарХита и повесила трубку.

Как ранее писал «Рамблер», в интервью «Комсомольской правде» Проклова заявила, что рассказала о домогательствах спустя 53 года ради молоденьких девочек, которые сейчас могут переживать те же эмоции, что и она в 15 лет.