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Коронавирус сгубил первого продюсера Пугачевой

Ирина Лебедева
40 минут назад
Ушел из жизни Михаил Плоткин, один из первых отечественных продюсеров.
Коронавирус сгубил первого продюсера Пугачевой
Фото: InstagramInstagram
В свое время именно он распознал блестящее будущее талантливой студентки Государственного музыкально-педагогический института имени М. М. Ипполитова-Иванова Аллы Пугачевой. Он пригласил ее работать на сцене.
Также он был администратором вокально-инструментальных ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы», «Лейся, песня», основателем и художественным руководителем ВИА «Надежда»., - сообщает «Московский Комсомолец».
Организм 77-летнего мэтра эстрады не справился с последствиями коронавируса.
Плоткин заболел еще в марте, был госпитализирован и 20 апреля врачи уже отпустили его домой. Однако через несколько дней болезнь вернулась, самочувствие Михаила резко ухудшилось.
«Он не хотел госпитализироваться. Я уговорил его вызвать скорую помощь. Он лежал в двух больницах, весь шоу-бизнес переживал и хлопотал за него. Мы сделали все возможное», - написал в соцсети композитор Владимир Евзеров.
Он же разместил в сторис фотографию Плотникова и сообщил о его кончине
«Ушел от нас Мишаня. Михаил Плоткин»
Как ранее сообщал «Рамблер», Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года в Москве, с 20 лет работал на эстраде.
Шоу-бизнес,Владимир Евзеров,Алла Пугачева,Московский комсомолец,
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