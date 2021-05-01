Коронавирус сгубил первого продюсера Пугачевой

Ушел из жизни Михаил Плоткин, один из первых отечественных продюсеров.

Фото: Instagram Instagram

В свое время именно он распознал блестящее будущее талантливой студентки Государственного музыкально-педагогический института имени М. М. Ипполитова-Иванова Аллы Пугачевой . Он пригласил ее работать на сцене.

Также он был администратором вокально-инструментальных ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы», «Лейся, песня», основателем и художественным руководителем ВИА «Надежда»., - сообщает «Московский Комсомолец».

Организм 77-летнего мэтра эстрады не справился с последствиями коронавируса.

Плоткин заболел еще в марте, был госпитализирован и 20 апреля врачи уже отпустили его домой. Однако через несколько дней болезнь вернулась, самочувствие Михаила резко ухудшилось.

«Он не хотел госпитализироваться. Я уговорил его вызвать скорую помощь. Он лежал в двух больницах, весь шоу-бизнес переживал и хлопотал за него. Мы сделали все возможное», - написал в соцсети композитор Владимир Евзеров.

Он же разместил в сторис фотографию Плотникова и сообщил о его кончине

«Ушел от нас Мишаня. Михаил Плоткин»