В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Comedy Club высмеяли любовь Шаляпина к пожилым дамам

Ирина Лебедева
38 минут назад
В очередном выпуске передачи Comedy Club Александр Ревва рассказал о своем новом фильме «Прабабушка легкого поведения».
На Comedy Club высмеяли любовь Шаляпина к пожилым дамам
Фото: InstagramInstagram
Павел Воля и Гарик Харламов тут же провели аналогию с Федором Шаляпиным, который, как известно, предпочитает женщин постарше.
Еще в 18 лет юный певец вступил в брак с дамой, годящейся ему в бабушки. Вторая супруга также была старше – почти на 30 лет.
«То есть ты взял мать бабушки и теперь специализируешься на таких, как она. Блин, ты круче, чем Прохор Шаляпин. Ты серьезный парень», — приводит слова Павла Экспресс Газета.
Ревва решил тему поддержать и отшутился, сказав, что это он направил Прохора на правильный путь.
Воля продолжил:
«А я думал, чего это Шаляпин ходит, дергается. А ты ему дал дорогу! Он не может отойти второй месяц».
Перемывать косточки финалиста «Фабрики звезд-6» подключился Харламов. Гарик отметил, что у Шаляпина сейчас роман с «молодухой», которой «всего 64 года».
При этом комик сравнил сам себя с бабкой на лавочке, которая следит за чужими романами.
Причина этого, заявил Харламов кроется в его собственном холостом непристроенном статусе.
Как ранее писал «Рамблер», Прохор Шаляпин в 2006 году стал участником шестого сезона «Фабрики звезд», руководителем и музыкальным продюсером которой стал Виктор Дробыш.
Вместе с Шаляпиным в сезоне участвовали Зара, Согдиана, Роман Архипов, Арсений Бородин, Дмитрий Колдун и др.
Шоу-бизнес,Роман Архипов,Арсений Бородин,Прохор Шаляпин,Гарик Харламов,Дмитрий Колдун,Федор Шаляпин,Александр Ревва,Павел Воля,Виктор Дробыш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители