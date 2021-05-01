На Comedy Club высмеяли любовь Шаляпина к пожилым дамам

В очередном выпуске передачи Comedy Club Александр Ревва рассказал о своем новом фильме «Прабабушка легкого поведения».

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Еще в 18 лет юный певец вступил в брак с дамой, годящейся ему в бабушки. Вторая супруга также была старше – почти на 30 лет.

«То есть ты взял мать бабушки и теперь специализируешься на таких, как она. Блин, ты круче, чем Прохор Шаляпин. Ты серьезный парень», — приводит слова Павла Экспресс Газета.

Ревва решил тему поддержать и отшутился, сказав, что это он направил Прохора на правильный путь.

Воля продолжил:

«А я думал, чего это Шаляпин ходит, дергается. А ты ему дал дорогу! Он не может отойти второй месяц».

Перемывать косточки финалиста «Фабрики звезд-6» подключился Харламов. Гарик отметил, что у Шаляпина сейчас роман с «молодухой», которой «всего 64 года».

При этом комик сравнил сам себя с бабкой на лавочке, которая следит за чужими романами.

Причина этого, заявил Харламов кроется в его собственном холостом непристроенном статусе.