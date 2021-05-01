Проклятие «Ласкового мая» настигло 10 участников группы

«Ласковый май» практически развалился в 1992-м, когда из группы ушел Шатунов. Он переехал в Германию , создал там семью, а потом вернулся к сольной музыкальной карьере, которая с успехом продолжается и сейчас.

Фото: «Ласковый май» образца начала 1989 года: автор всех хитов Сергей Кузнецов, клавишник Саша Прико (второй слева), вокалисты Сережа Серков и Юра Шатунов, а также администратор Аркадий Кудряшов. Фото из личного архива «Ласковый май» образца начала 1989 года: автор всех хитов Сергей Кузнецов, клавишник Саша Прико (второй слева), вокалисты Сережа Серков и Юра Шатунов, а также администратор Аркадий Кудряшов. Фото из личного архива

Андрей Разин , который пробовал себя и в бизнесе, и в большой политике, и оставил за собой товарный знак «Ласкового мая», к прежним высотам продюсирования больше и близко не подошел.

Сергей Кузнецов , создавший еще с десяток подростковых групп - «Мама», «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Ангел и Кот» и др., - сейчас пишет песни для очередного школьника - 12-летнего Семена Розова из Твери , участника телепроекта «Синяя птица». Композитор еле сводит концы с концами, на фоне алкоголизма у него развился цирроз печени.

Экс-солист «ЛМ» Александр Шурочкин вырастил звезду из дочери Ани, которую мы знаем под именем Нюша.

Об очень скрытном Косте Пахомове только ходили слухи: якобы он был разведчиком на двух войнах в Чечне , а потом стал одним из хозяев фабрики по производству мороженого. Но, скорее всего, это фейки. Сейчас Константин живет в родном Оренбурге и занимается полиграфией.

Сергей Серков и Андрей Гуров зарабатывают выступлениями на небольших дискотеках 90-х или поют по ресторанам. В 2011-м Гуров вышел из колонии, где отсидел четыре года за убийство соседа по коммуналке (тот оскорбил его жену), и вернулся к музыке.

Остальных участников «Ласкового мая» уже нет в живых. Кто-то из «маевцев» стал наркоманом, кто-то спился, кто-то связался с криминалом, а кого-то, похоже, просто настиг злой рок. Смерти ребят, как правило, оказывались страшными, мучительными, а порой - загадочными. Есть мнение, что это расплата за многочисленные аферы и клонирование коллектива, ведь в свое время по стране разъезжало сразу несколько составов. И за шальные бабки, которые настоящие и мнимые детдомовцы заработали, им и пришлось отвечать жизнью. По другой версии, ребят-музыкантов прокляли родители их фанаток, которые из-за неразделенной любви свели счеты с жизнью или были затоптаны толпой на концертах.

Первым череду смертей в 1992-м открыл 20-летний барабанщик Игорь Игошин . Накануне роковой даты его избили на чужой свадьбе. Говорят, он был влюблен в невесту, а она предпочла другого. Игорь выпил и выпал из окна. Сам ли он сделал или ему помогли - до сих пор не ясно.

В 1993-м не стало 18-летнего клавишника Миши Сухомлинова. Он связался с бандитами, приторговывал украшениями. Плюс на его имя знакомые оформляли кредиты, которые никто не возвращал. Парня застрелили возле подъезда дома, где жил Юра Шатунов. А на девятый день все венки на могиле Миши сожгли.

Юра Барабаш, который начинал карьеру в «Ласковом мае» под псевдонимом Орлов, а потом стал звездой шансона Петлюрой, в 22 года погиб в ДТП в Москве в 1996-м. В роковой день он надел на себя нательный крест Игоря Талькова , который талантливому парню с печальными глазами когда-то подарил Михаил Круг

Клавишник Арвид Юргайтис, который после распада «ЛМ» начал крепко выпивать, в 2005-м заснул на даче с сигаретой и сгорел. Ему было 35.

Бас-гитарист Вячеслав Пономарев тоже имел проблемы с выпивкой. В 2007-м его погубил туберкулез. Бог отвел ему 37 лет.

Еще один клавишник Алексей Бурда умер в 2012 году в 37 лет, по некоторым данным, из-за алкогольной интоксикации. Но его жена утверждала, что спиртного у него в крови не нашли.

42-летний Юрий Гуров, ставший бизнесменом, в том же 2012-м, через год после того, как его брат Андрей вышел из колонии, погиб в ДТП. Водитель машины, в которой ехал Гуров-старший, врезался в грузовик.

Клавишника Игоря Анисимова в 2013-м в 40 лет зарезал собутыльник.

В том же году от обширного инфаркта в 45 лет умер экс-директор коллектива Рашид Дайрабаев.