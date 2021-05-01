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«Холостяк» с Тимати ставит антирекорды

Елена Прошина
1 час назад
Новый сезон шоу «Холостяк», в котором рэпер Тимати выбирает себе возлюбленную, несмотря на мощную информационную поддержку, показывает низкие рейтинги. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на данные компании Mediascope.
«Холостяк» с Тимати ставит антирекорды
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», 11 сентября 2020 года стало известно о расставании Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м у них родился сын Ратмир. В марте Тимати объявил, что стал новым героем шоу «Холостяк».
Несмотря на то, что выход «Холостяка» с Тимати активно рекламировали и даже «придумали парочку скандалов - в самом начале, чтобы заманить зрителей», шоу привлекло внимание, но ненадолго.
Программа попала в список лидеров канала ТНТ лишь в первые две недели после начала. 14 марта «Холостяк» смотрели 3,9% телезрителей, 21 марта - 3,8%. При этом популярностью «Холостяк» пользовался у москвичей, остальную Россию шоу не заинтересовало.
В свою очередь сезон с Егором Кридом, который выходил в эфир в 2018 году, жители России смотрели куда охотнее. Во вторую неделю показов рейтинг шоу достигал отметки 5,3%, а в четвертую — 5,8%.
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Крид,Тимати,Комсомольская правда,
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