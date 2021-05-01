«Холостяк» с Тимати ставит антирекорды

Новый сезон шоу «Холостяк», в котором рэпер Тимати выбирает себе возлюбленную, несмотря на мощную информационную поддержку, показывает низкие рейтинги. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на данные компании Mediascope.
Как сообщал «Рамблер», 11 сентября 2020 года стало известно о расставании Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м у них родился сын Ратмир. В марте Тимати объявил, что стал новым героем шоу «Холостяк».
Несмотря на то, что выход «Холостяка» с Тимати активно рекламировали и даже «придумали парочку скандалов - в самом начале, чтобы заманить зрителей», шоу привлекло внимание, но ненадолго.
Программа попала в список лидеров канала ТНТ лишь в первые две недели после начала. 14 марта «Холостяк» смотрели 3,9% телезрителей, 21 марта - 3,8%. При этом популярностью «Холостяк» пользовался у москвичей, остальную Россию шоу не заинтересовало.
В свою очередь сезон с Егором Кридом, который выходил в эфир в 2018 году, жители России смотрели куда охотнее. Во вторую неделю показов рейтинг шоу достигал отметки 5,3%, а в четвертую — 5,8%.