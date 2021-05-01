«Сами дадут ради карьеры»: Штурм высказалась о Прокловой

Как сообщал «Рамблер», Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о домогательствах и преследовании со стороны известного актера, которого уже нет в живых. По ее словам, ей было 15 лет. Проклова не называла имени, но ранее рассказывала о романе с Олегом Табаковым в 15-летнем возрасте.
Откровения артистки были встречены резкой критикой как со стороны зрителей, так и со стороны ее коллег. Так, вдова Табакова Марина Зудина заявила, что «ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание». А актриса Яна Поплавская написала, что Проклова «потеряла разум, а следом стыд, достоинство и человеческий облик».
По мнению Штурм, Проклова «переобула трепетную «первую любовь» в грязный, но модный абьюз».
«Наших актрис и насиловать не нужно, они сами дадут ради карьеры. Конечно, далеко не все. Но ради ролей мало кто откажется. Елена Проклова всех выдала с потрохами и себя в первую очередь», - уверена певица.
Она также выразила уверенность, что откровение актрисы было «жестким хайпом» и у нее получилось привлечь к себе внимание.
Ранее Проклова прокомментировала реакцию коллег на ее откровения, подчеркнув, что «каждый имеет право на свое мнение».