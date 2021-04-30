Фото обрюзгшего Маликова шокировало фанатов

После рождения сынишки Дмитрий
частенько баловал подписчиков трогательными снимками и делился подробностями личной жизни. При этом артист всегда выглядел молодым, энергичным и привлекательным. Но, судя по всему, держать марку нестареющего секс-символа не так уж и просто В своей последней публикации Маликов продемонстрировал поклонникам результат селфи, сделанного в лифте. Увы, фото пришлось по вкусу далеко не всем почитателям таланта артиста. Быть может, все дело в накопившейся усталости отца семейства, которому постоянно приходится решать множество бытовых и профессиональных проблем?