Фото обрюзгшего Маликова шокировало фанатов

Популярный певец в последнее время не только занимается творчеством, но и активно снимается в рекламе. Россияне уже давно привыкли к свежему и молодому образу длинноволосого артиста. Три года назад Дмитрий Маликов в третий раз стал отцом — в его семье появился долгожданный наследник. Помимо трехлетнего Марка у исполнителя хита «Душа» есть еще две взрослые дочери: Ольга и Стефания.

После рождения сынишки Дмитрий частенько баловал подписчиков трогательными снимками и делился подробностями личной жизни. При этом артист всегда выглядел молодым, энергичным и привлекательным. Но, судя по всему, держать марку нестареющего секс-символа не так уж и просто В своей последней публикации Маликов продемонстрировал поклонникам результат селфи, сделанного в лифте. Увы, фото пришлось по вкусу далеко не всем почитателям таланта артиста. Быть может, все дело в накопившейся усталости отца семейства, которому постоянно приходится решать множество бытовых и профессиональных проблем?

«Селфи из лифта я с Вами еще не делился», — подписал результат своей импровизированной фотосессии Маликов.

В комментариях тут же началось обсуждение внешности певца, которую многие из его подписчиков посчитали обрюзгшей. А кое-кто из особенно наблюдательных россиян заметил, что Дмитрий Юрьевич не очень удачно перекрасил волосы.

«Постарел Димон...»; «Что-то с волосами не то! Не узнала Вас»; «Не ваш цвет волос. Ваш лучше темно-русым»; «Дмитрий. Покрасьте волосы в темный каштан. Ваш цвет», — заявили фолловеры.