Том Круз устроил истерику на съемочной площадке

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По словам очевидцев, знаменитость вывели из себя ветки деревьев, которые бились о крышу его трейлера в перерывах между съемками, когда он пытался расслабиться.

В результате Том Круз вышел из себя и заставил персонал вызвать людей, которые срубили назойливые ветки над его трейлером.

Участники съемок утверждают, что это не первый скандал, устроенный звездой на съемках новой «Миссии».

Ранее пять человек уволились после того, как Том устроил им разнос из-за несоблюдения правил безопасности по COVID-19.