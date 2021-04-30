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Том Круз устроил истерику на съемочной площадке

Вероника Полынина
29 минут назад
Голливудский актер Том Круз устроил истерику на съемочной площадке новой части франшизы «Миссия невыполнима», сообщает Daily Mail.
Том Круз устроил истерику на съемочной площадке
Фото: ReutersReuters
По словам очевидцев, знаменитость вывели из себя ветки деревьев, которые бились о крышу его трейлера в перерывах между съемками, когда он пытался расслабиться.
В результате Том Круз вышел из себя и заставил персонал вызвать людей, которые срубили назойливые ветки над его трейлером.
Участники съемок утверждают, что это не первый скандал, устроенный звездой на съемках новой «Миссии».
Ранее пять человек уволились после того, как Том устроил им разнос из-за несоблюдения правил безопасности по COVID-19.
Источники предполагают, что вспышки гнева связаны с тем, что актер чувствует личную ответственность за этот проект. Съемки пятой части франшизы начались в 2019 году и несколько раз откладывались из-за пандемии. Круз приложил максимальные усилия, чтобы работа над картиной продолжилась, и все участники съемочного процесса были в безопасности.
Шоу-бизнес,Том Круз,
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