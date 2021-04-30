Проклова рассказала о причинах исповеди в программе «Секрет на миллион»

«Когда представишь, что в эту минуту где-то в тёмном лесу или в подъезде происходит вот ЭТО - то, о чём я говорила в передаче, хочется уберечь молоденьких девочек от этого... средневековья. В моем возрасте начинаешь думать уже не о себе, не о том, что о тебе скажут люди, а о том, как помочь кому-то еще», - заверила актриса.
«Ведь для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа», - призналась Елена Проклова.