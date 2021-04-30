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Проклова рассказала о причинах исповеди в программе «Секрет на миллион»

Вероника Полынина
1 час назад
Актриса Елена Проклова рассказала о причинах, по которым решилась на исповедь в программе «Секрет на миллион».
Проклова рассказала о причинах исповеди в программе «Секрет на миллион»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью «Комсомольской правде» Проклова заявила, что рассказала о домогательствах спустя 53 года ради молоденьких девочек, которые сейчас могут переживать те же эмоции, что и она в 15 лет.
«Когда представишь, что в эту минуту где-то в тёмном лесу или в подъезде происходит вот ЭТО - то, о чём я говорила в передаче, хочется уберечь молоденьких девочек от этого... средневековья. В моем возрасте начинаешь думать уже не о себе, не о том, что о тебе скажут люди, а о том, как помочь кому-то еще», - заверила актриса.
Она отметила, что предполагала неоднозначную реакцию общественности на свои откровения, и не боится порицания.
«Ведь для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа», - призналась Елена Проклова.
Как сообщал «Рамблер», Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о домогательствах и преследовании со стороны известного актера, которого уже нет в живых. По ее словам, ей было 15 лет. Проклова не называла имени, но ранее рассказывала о романе с Олегом Табаковым в 15-летнем возрасте.
Откровения артистки были встречены резкой критикой как со стороны зрителей, так и со стороны ее коллег. Так, вдова Табакова Марина Зудина заявила, что «ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание». А актриса Яна Поплавская написала, что Проклова «потеряла разум, а следом стыд, достоинство и человеческий облик».
Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,Комсомольская правда,
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