Сколько «стоят» певицы в России

Победительница российского телешоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова рассказала, сколько стоят песни для российских звёзд. По её словам, стать знаменитой певицей не так легко, ведь хиты для них пишут специально обученные люди и их гонорары порой достигают каких-то заоблачных сумм.

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Так, одна песня у хорошего автора может обойтись звезде в полмиллиона рублей. Конечно, можно и за 150 тысяч купить, но качество материала может оказаться не совсем достойным, посетовала Спиридонова.

Одна песня выходит минимум в 500 тысяч рублей. Смотря какой автор, у знаменитых выходит и 400 тысяч, и выше. Я видела интервью Ирины Дубцовой, у неё десятки тысяч евро стоит каждая песня, — поделилась певица в YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Также она рассказала, что на артистов работает целый штат сотрудников и ассистентов, чью работу нужно оплачивать. Отдельно нужно тратиться на клипы, рекламу, аренду залов и прочее.