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Стало известно, сколько «стоят» певицы в России

News.ru
1 час назад
Победительница российского телешоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова рассказала, сколько стоят песни для российских звёзд. По её словам, стать знаменитой певицей не так легко, ведь хиты для них пишут специально обученные люди и их гонорары порой достигают каких-то заоблачных сумм.
Сколько «стоят» певицы в России
Фото:  Super / youtube Super / youtube
Так, одна песня у хорошего автора может обойтись звезде в полмиллиона рублей. Конечно, можно и за 150 тысяч купить, но качество материала может оказаться не совсем достойным, посетовала Спиридонова.
Одна песня выходит минимум в 500 тысяч рублей. Смотря какой автор, у знаменитых выходит и 400 тысяч, и выше. Я видела интервью Ирины Дубцовой, у неё десятки тысяч евро стоит каждая песня, — поделилась певица в YouTube-шоу «Алёна, блин!».
Также она рассказала, что на артистов работает целый штат сотрудников и ассистентов, чью работу нужно оплачивать. Отдельно нужно тратиться на клипы, рекламу, аренду залов и прочее.
Ранее NEWS.ru сообщил, что лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко раскрыла размер своей зарплаты после того, как в стране начался кризис из-за локдауна. Девушка призналась, что получает пять тысяч гривен (13,5 тысячи рублей).
Шоу-бизнес,Анастасия Спиридонова,Россия,
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