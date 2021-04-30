Проклову потребовали лишить звания заслуженной артистки

Как сообщал «Рамблер», ранее Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера. По ее словам, этот человек заставлял ее раздеваться, прикасаться к нему и принуждал к оральному сексу. Называть имя Проклова не стала, отметив, что его уже нет в живых.