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Проклову потребовали лишить звания заслуженной артистки

Елена Прошина
1 час назад
Пользователи соцсетей выразили возмущение откровениями актрисы Елены Прокловой о домогательствах, усмотрев в них попытку очернить Олега Табакова, и призвали лишить ее «всех званий и наград». Об этом пишет «Экономика сегодня».
Проклову потребовали лишить звания заслуженной артистки
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», ранее Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера. По ее словам, этот человек заставлял ее раздеваться, прикасаться к нему и принуждал к оральному сексу. Называть имя Проклова не стала, отметив, что его уже нет в живых.
В СМИ появились предположения, что речь шла об актере Олеге Табакове. Его вдова Марина Зудина заявила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».
Пользователи соцсетей прокомментировали ситуацию, отметив, что актриса, порочащая имя своего коллеги, не может быть заслуженной артисткой.
«Собираем петицию. Нужно лишить Елену Проклову всех званий и наград», «Елена Проклова разочаровала меня. Не заслуживает человек за свои слова носить звания народных и заслуженных артистов», - написали они.
При этом интернет-пользователи подчеркнули, что Прокловой должно быть стыдно и она «не заслуженная и не любимая».
В свою очередь вдова Табакова Марина Зудина принесла извинения Елене Прокловой за свои резкие высказывания, напомнив, что та всегда «любовью говорила об Олеге Павловиче» и призвав «не додумывать» за актрису.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,
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