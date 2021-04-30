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Дочь Ефремова стала Сергеем

Елена Прошина
34 минуты назад
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария сменила пол и рассказала, как проходила эта процедура. На портале «Дни.ру» уточнили, что теперь ее зовут Сергей.
Дочь Ефремова стала Сергеем
Фото: InstagramInstagram
«Когда ко мне обращаются как к девушке, это очень неприятно. Неестественно. Есть такая штука как гендерная дисфория. Люди, гендер которых не совпадает с приписанным при рождении полом. Я понял это в 12-13 лет, когда ты смотришь на свое меняющееся тело и думаешь: это отвратительно, измените это обратно!», - сказал Сергей.
Он отметил, что вскоре ему сделают операцию по пересадке полового члена. В данный момент операции без потери чувствительности и функциональности половых органов не проводятся.
«95% времени я говорю о себе в мужском роде, но периодически, чтобы не было этих вопросов "А что у тебя в штанах?", чтобы это не вызывало агрессии окружающих, мне приходится говорить о себе иначе», - резюмировал Сергей.
Также он рассказал, что планирует завести детей, хотя рожать не собирается. Сергей предполагает, что ребенка можно будет усыновить.
Ранее адвокат Ефремова рассказал о самочувствии артиста. Как сообщал «Рамблер», актер выглядит помолодевшим. Ухудшения здоровья у Ефремова не наблюдается.
Шоу-бизнес,Михаил Ефремов,
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