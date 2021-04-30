Галкина обвинили в скандале с Валей Карнавал

«Она чрезмерно мягко повела себя в этом «шоу». Я бы на месте Долиной стукнул по голове и эту глупышку Валю Карнавал, и Макса Галкина, и с возмущением покинул бы студию. Конечно, это была подстава Галкина. Никакие бездари не могут даже находиться подле Долиной, а уж тем более что-то вякать против нее. Это недопустимо. Так что Долина здесь проявила чудеса дипломатии», - сказал критик.
«Как говорится, с кем поведешься: его женушка всю свою карьеру построила на скандалах и мифах», - резюмировал критик.