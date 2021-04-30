Галкина обвинили в скандале с Валей Карнавал

Недавно в сети появился новый выпуск передачи с участием певицы Ларисы Долиной и блоггерши Вали Карнавал. По мнению зрителей, девушка вела себя вызывающе и глупо. Сергей Соседов считает, что Долина проявила на шоу «чудеса дипломатии».