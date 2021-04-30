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Галкина обвинили в скандале с Валей Карнавал

Елена Прошина
1 час назад
Музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о шоу Максима Галкина «Музыкалити» и обвинил его в том, что ведущему был нужен скандал. Об этом сообщают «Дни.ру».
Галкина обвинили в скандале с Валей Карнавал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Недавно в сети появился новый выпуск передачи с участием певицы Ларисы Долиной и блоггерши Вали Карнавал. По мнению зрителей, девушка вела себя вызывающе и глупо. Сергей Соседов считает, что Долина проявила на шоу «чудеса дипломатии».
«Она чрезмерно мягко повела себя в этом «шоу». Я бы на месте Долиной стукнул по голове и эту глупышку Валю Карнавал, и Макса Галкина, и с возмущением покинул бы студию. Конечно, это была подстава Галкина. Никакие бездари не могут даже находиться подле Долиной, а уж тем более что-то вякать против нее. Это недопустимо. Так что Долина здесь проявила чудеса дипломатии», - сказал критик.
По его мнению, Долина посетила проект исключительно из-за уважения к Галкину. Также Соседов отметил, что Галкин повел себя дурно и ему нужен был скандал.
«Как говорится, с кем поведешься: его женушка всю свою карьеру построила на скандалах и мифах», - резюмировал критик.
Ранее «Рамблер» писал о сумасшедшей фанатке Егора Крида, которая обвинила его в изнасиловании, ворвавшись к нему в номер. Как выяснилось, это был розыгрыш его друга, бизнесмена Александра Орлова.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Крид,Максим Галкин,Александр Орлов,
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