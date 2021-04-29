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"Евровидение" смогут посетить до 3,5 тысячи зрителей

Газета.Ruиещё 9
23 часа назад
Власти Нидерландов утвердили количество зрителей, которые смогут посетить международный песенный конкурс "Евровидение" в Роттердаме.
"Евровидение" смогут посетить до 3,5 тысячи зрителей
Фото: euroinvision.comeuroinvision.com
Как сообщается на сайте "Евровидения", в конференц-центре Rotterdam Ahoy смогут разместиться до 3,5 тыс. человек - это около 20% вместимости площадки.
Билеты на шоу доступны покупателям билетов на отмененное мероприятие 2020 года. Зрители посетят три живых выступления и шесть генеральных репетиций в Роттердаме.
Зрители должны будут соблюдать меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса, носить защитные маски и предоставить сертификат отрицательного теста на коронавирус, выданного не позднее, чем за сутки до входа в зал. Через пять дней после мероприятия они должны будут сдать бесплатный тест на коронавирус.
"Евровидение" пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Организаторы рассчитывают, что конкурс будут удаленно смотреть 180 млн зрителей из 45 стран.
Ранее информация о допуске зрителей на мероприятие появилась в СМИ.
Шоу-бизнес,Нидерланды,Роттердам,
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