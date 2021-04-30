“У меня было много женщин”: Глызин допустил наличие внебрачных детей

Глызин, как сообщал «Рамблер», был женат дважды. У него есть двое сыновей. На днях он посетил церемонию вручения музыкальной премии «Золотой хит» телеканала MusicBoxGold.

В марте в ходе шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ в студии появилась женщина, которую ведущие представили как внебрачную дочь актера Александра Панкратова-Черного Зинаиду. Присутствовавший в студии артист заявил, что не знал о ее существовании, но подтвердил, что в молодости часто изменял своей третьей и текущей жене киноведу Юлии Монаховой.