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“У меня было много женщин”: Глызин допустил наличие внебрачных детей

Елена Прошина
31 минуту назад
После смерти у певца Алексея Глызина могут обнаружиться внебрачные дети. Об этом он сам заявил «Дням.ру».
“У меня было много женщин”: Глызин допустил наличие внебрачных детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глызин, как сообщал «Рамблер», был женат дважды. У него есть двое сыновей. На днях он посетил церемонию вручения музыкальной премии «Золотой хит» телеканала MusicBoxGold.
«Как у любого нормального жиголо, у меня всегда было много женщин. Так что, уверен, после моей смерти проявятся и внебрачные дети. Иначе же очень скучно будет! Ушел человек, и не о чем будет поговорить, не о чем снять ток-шок, нечего обсудить!» — пошутил музыкант за кулисами мероприятия.
В феврале актер и продюсер Сергей Рублев рассказал, что у сына актера Василия Ланового Сергея был внебрачный сын. Сейчас тому около 20 лет, он живет в Финляндии.
В марте в ходе шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ в студии появилась женщина, которую ведущие представили как внебрачную дочь актера Александра Панкратова-Черного Зинаиду. Присутствовавший в студии артист заявил, что не знал о ее существовании, но подтвердил, что в молодости часто изменял своей третьей и текущей жене киноведу Юлии Монаховой.
Шоу-бизнес,Алексей Глызин,Сергей Рублев,Василий Лановой,НТВ,
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