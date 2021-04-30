Муж Успенской потребовал половину ее особняка

Успенская и Плаксин поженились в 1980-х годах, а расстались несколько лет назад после возникновения конфликта между певицей и их с Плаксиным дочерью Татьяной. Успенская винила его в том, что дочь пристрастилась к наркотикам. В настоящее время Плаксин живет в США.