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Муж Успенской потребовал половину ее особняка

Елена Прошина
30 минут назад
Муж певицы Любови Успенской бизнесмен Александр Плаксин потребовал раздела совместно нажитого имущества. Об этом сообщает «Собеседник».
Муж Успенской потребовал половину ее особняка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Успенская, как сообщал «Рамблер», была замужем четыре раза. Ее первым супругом был музыкант Виктор Шумилович, вторым — администратор оркестра Юрий Успенский, третьим — давний знакомый Владимир Франц, четвертым — Плаксин.
Успенская и Плаксин поженились в 1980-х годах, а расстались несколько лет назад после возникновения конфликта между певицей и их с Плаксиным дочерью Татьяной. Успенская винила его в том, что дочь пристрастилась к наркотикам. В настоящее время Плаксин живет в США.
Вчера осведомленные собеседники рассказали «Собеседнику», что Плаксин потребовал от Успенской разделить имущество, которое они совместно нажили за годы брака. Среди прочего он претендует на половину особняка стоимостью несколько сотен миллионов рублей.
«Люба в полном шоке! Она уже обратилась за помощью к адвокатам. Отдавать мужу миллионы она не хочет», — сообщил «Собеседнику» источник.
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