Пьеха признался в наркозависимости

Певец Стас Пьеха рассказал о наркозависимости, с которой боролся много лет подряд.

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По словам артиста, у него несколько раз случались срывы, а самый серьезный произошел шесть с половиной лет назад. Тогда Пьеха был женат, а его сыну Петру было около полугода.

«Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это все, что мне тогда казалось необходимым», - рассказал он в Youtube-шоу «Откройте, Давид!».

Певец признался, что общался в интернете с разными людьми, писал девочкам, получал от них обнаженные фотографии, смотрел порнографию Все это происходило при жене.

Стас считает, что зависимые люди не могут забыть о своем пристрастии, и это не лечится.

«Это хуже, чем СПИД. Сейчас СПИД лечится, одна таблетка в день — и стадия ремиссии. Зависимость не имеет никаких таблеток. Она выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков. Шизофрения и алкоголизм — два заболевания, которые были у меня в роду», - поделился Пьеха.

В 2008 году Стас Пьеха открыл клинику комплексного лечения алкоголизма, наркомании и реабилитации.