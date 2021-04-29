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"Хуже, чем СПИД": Пьеха признался в наркозависимости

Вероника Полынина
1 час назад
Певец Стас Пьеха рассказал о наркозависимости, с которой боролся много лет подряд.
Пьеха признался в наркозависимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам артиста, у него несколько раз случались срывы, а самый серьезный произошел шесть с половиной лет назад. Тогда Пьеха был женат, а его сыну Петру было около полугода.
«Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это все, что мне тогда казалось необходимым», - рассказал он в Youtube-шоу «Откройте, Давид!».
Певец признался, что общался в интернете с разными людьми, писал девочкам, получал от них обнаженные фотографии, смотрел порнографию Все это происходило при жене.
Стас считает, что зависимые люди не могут забыть о своем пристрастии, и это не лечится.
«Это хуже, чем СПИД. Сейчас СПИД лечится, одна таблетка в день — и стадия ремиссии. Зависимость не имеет никаких таблеток. Она выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков. Шизофрения и алкоголизм — два заболевания, которые были у меня в роду», - поделился Пьеха.
В 2008 году Стас Пьеха открыл клинику комплексного лечения алкоголизма, наркомании и реабилитации.
Ранее «Рамблер» писал, что Стас Пьеха решил избавиться от дома и машины, купленных в кредит. По словам артиста, из-за невозможности прогнозировать заработки в период пандемии лучше жить без кредитов и ипотеки.
Шоу-бизнес,Стас Пьеха,
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