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Мэрия Москвы отбирает квартиру у Бекмамбетова

Артём Кульша
53 минуты назад
Мэрия Москвы через суд потребовала отобрать квартиру у режиссера Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
У Бекмамбетова отбирают квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Некоторое время назад Бекмамбетов приобрел 226-метровую квартиру в доходном доме Мазинга 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке (кадастровая стоимость — около 88 миллионов) и перепланировал ее с нарушением требований — снес несущие перегородки, вскрыл пол.
В декабре комиссия уличила его в этом. После этого мэрия несколько раз просила режиссера вернуть квартиру в первоначальный вид, но тот этого не сделал. Теперь власти обратились в суд с требованием изъять квартиру у Бекмамбетова.
Подача иска в суд с требованием продать квартиру с торгов, деньги передать текущему собственнику, а нового обязать устранить незаконную перепланировку, — последний шаг, предусмотренный законом, к которому может прибегнуть Мосжилинспекция.
Эксперты отмечают, что нередко в подобных делах дело не доходит до реальных торгов, потому что страх лишиться жилья заставляет граждан переделать ремонт.
Шоу-бизнес,Тимур Бекмамбетов,Правительство Москвы,
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