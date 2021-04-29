У Бекмамбетова отбирают квартиру

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Некоторое время назад Бекмамбетов приобрел 226-метровую квартиру в доходном доме Мазинга 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке (кадастровая стоимость — около 88 миллионов) и перепланировал ее с нарушением требований — снес несущие перегородки, вскрыл пол.

В декабре комиссия уличила его в этом. После этого мэрия несколько раз просила режиссера вернуть квартиру в первоначальный вид, но тот этого не сделал. Теперь власти обратились в суд с требованием изъять квартиру у Бекмамбетова.

Подача иска в суд с требованием продать квартиру с торгов, деньги передать текущему собственнику, а нового обязать устранить незаконную перепланировку, — последний шаг, предусмотренный законом, к которому может прибегнуть Мосжилинспекция.