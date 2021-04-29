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В Большом московском цирке рассказали о съемках клипа с Линдеманном

Газета.Ru
1 час назад
Немецкий рок-музыкант, лидер группы Rammstein Тилля Линдеманна принял участие в съемках клипа в Большом государственном цирке на проспекте Вернадского в Москве. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на охранника учреждения. Как рассказал представитель службы безопасности, в ходе съемок запускали генератор дыма, играла фонограмма.
Линдеманн снялся в клипе в Большом московском цирке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Про демона, видимо, было содержание. По характеру музыки и внешнему виду (Линдеманна — Газета.Ru). У него парик, может, был рыжий. И из волос — два небольших рога", — сказал охранник.
Ранее сообщалось, что Линдеманн снимет новый клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского в столице. На какую песню будет снят клип, пока неизвестно. До этого солист Rammstein впервые прокомментировал спетый им советский хит "Любимый город". Песня на музыку Никиты Богословского и стихи Евгения Долматовского вошла в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным. Лента посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева.
Шоу-бизнес,Михаил Девятаев,Никита Богословский,Тимур Бекмамбетов,РЕН ТВ,Газета.Ru,Москва,
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