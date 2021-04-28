Жены Грачевского заявили о похищении «Ералаша»

По словам Белоцерковской, у Грачевского было доверенное лицо, человек, который на протяжении 23 лет «сопровождал его хозяйственную деятельность».
«Борис Юрьевич доверял ему полностью,однако,тот воспользовавшись его доверием и злоупотребляя правом,понимал ,что Борис Юрьевич как творческий человек не уделяет внимания различным юридическим аспектам и корпоративным аспектам деятельности его компании», - написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Белоцерковская утверждает, что это человек получил полный контроль над компанией Грачевского и «фактически всё наследие».
Анна Грачевская добавила
, что с детьми режиссера теперь никто не считается.
«Видит Бог, Боря бы не допустил того,что сейчас происходит! У нас нет ответов на вопросы, на вопросы нам не отвечают, не считаются с нами... С супругой ! С несовершеннолетними детьми!» - заявила она.
Также Белоцерковская и Грачевская опубликовали результаты почерковедческой экспертизы. В документе утверждается, что подпись на бумагах о слиянии двух юридических лиц, связанных с «Ералашем», была подделана.
Как писал «Рамблер», Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
«Боря пытался что-то сделать в этой ситуации, встречался с людьми, проводил переговоры, приезжал на работу, не берегся и поэтому цепанул коронавирус», - заявила она.
В феврале продюсер «Ералаша» Аркадий Григорян
рассказал, что киножурнал ищет финансирование для съемок новых сюжетов, закрывать его не планируют.