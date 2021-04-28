Жены Грачевского заявили о похищении «Ералаша»

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и его бывшая жена Анна обвинили помощника режиссера в попытке присвоить «Ералаш». Об этом они написали в Instagram

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По словам Белоцерковской, у Грачевского было доверенное лицо, человек, который на протяжении 23 лет «сопровождал его хозяйственную деятельность».

«Борис Юрьевич доверял ему полностью,однако,тот воспользовавшись его доверием и злоупотребляя правом,понимал ,что Борис Юрьевич как творческий человек не уделяет внимания различным юридическим аспектам и корпоративным аспектам деятельности его компании», - написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Белоцерковская утверждает, что это человек получил полный контроль над компанией Грачевского и «фактически всё наследие».

Анна Грачевская добавила , что с детьми режиссера теперь никто не считается.

«Видит Бог, Боря бы не допустил того,что сейчас происходит! У нас нет ответов на вопросы, на вопросы нам не отвечают, не считаются с нами... С супругой ! С несовершеннолетними детьми!» - заявила она.

Также Белоцерковская и Грачевская опубликовали результаты почерковедческой экспертизы. В документе утверждается, что подпись на бумагах о слиянии двух юридических лиц, связанных с «Ералашем», была подделана.

Как писал «Рамблер», Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

«Боря пытался что-то сделать в этой ситуации, встречался с людьми, проводил переговоры, приезжал на работу, не берегся и поэтому цепанул коронавирус», - заявила она.