Муцениеце решила заморозить яйцеклетки

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Смирнова сообщила, что заморозить яйцеклетку стоит около 100-150 тысяч рублей. Кроме того, ежегодно придется платить 12 тысяч рублей за ее хранение.

В ответ на это Муцениеце заявила, что ей очень нравится идея замораживания биоматериала.

«Мне очень понравилась эта мысль, мне интересно заморозить яйцеклетки, пока я еще в возрасте нормальном. Просто на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг я в 45 захочу родить, но не смогу», - сказала актриса.