Муцениеце решила заморозить яйцеклетки

Смирнова сообщила, что заморозить яйцеклетку стоит около 100-150 тысяч рублей. Кроме того, ежегодно придется платить 12 тысяч рублей за ее хранение.
В ответ на это Муцениеце заявила, что ей очень нравится идея замораживания биоматериала.
«Мне очень понравилась эта мысль, мне интересно заморозить яйцеклетки, пока я еще в возрасте нормальном. Просто на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг я в 45 захочу родить, но не смогу», - сказала актриса.
Как сообщал «Рамблер», Агате Муцениеце 32 года. Актриса растит дочь Мию и сына Тимофея от бывшего мужа – актера Павла Прилучного. Муцениеце и Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» в 2011 году и были женаты до 2020 годы.