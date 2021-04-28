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Пьеха продал купленный сыну дом из-за пандемии

Вероника Полынина
1 час назад
Певец Стас Пьеха собирается купить квартиру 7-летнему сыну Пете. Об этом он рассказал в интервью «Телепрограмме».
Пьеха продал купленный сыну дом из-за пандемии
Фото: ТАССТАСС
По словам музыканта, несколько лет назад он купил для сына дом в ипотеку, но в прошлом году продал его из-за пандемии.
Пьеха отметил, что намерен избавиться и от машины, купленной в кредит, чтобы минимизировать расходы.
«Сейчас лучше жить без кредитов и ипотеки, потому что невозможно прогнозировать заработки», - пояснил Стас.
В ближайшем будущем Пьеха планирует купить Пете квартиру в Пушкине, где сын сейчас живет.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Стас Пьеха скрывался под маской Неваляшки в проекте «Маска» на телеканале НТВ. В социальных сетях многие телезрители раскритиковали решение членов жюри. Они назвали его несправедливым, а Пьеху — самой лучшей маской и самым лучшим человеком.
Шоу-бизнес,Стас Пьеха,НТВ,
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