Пьеха продал купленный сыну дом из-за пандемии

Певец Стас Пьеха собирается купить квартиру 7-летнему сыну Пете. Об этом он рассказал в интервью «Телепрограмме».

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По словам музыканта, несколько лет назад он купил для сына дом в ипотеку, но в прошлом году продал его из-за пандемии.

Пьеха отметил, что намерен избавиться и от машины, купленной в кредит, чтобы минимизировать расходы.

«Сейчас лучше жить без кредитов и ипотеки, потому что невозможно прогнозировать заработки», - пояснил Стас.

В ближайшем будущем Пьеха планирует купить Пете квартиру в Пушкине, где сын сейчас живет.