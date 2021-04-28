Жертва секс-домогательств: Борисова сделала заявление

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Как писал «Рамблер», ранее Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера.

«Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. < > Он раздевал меня. Он заставлял меня лежать рядом голой, он сам себя удовлетворял. < > Я рыдала, падала на колени, говорила, что не хочу. < > Он не боялся суда и следствия, он был одержим. < > Я верила, что так живут все взрослые», - рассказала актриса.

Называть имя этого человека Проклова не стала, отметив, что его уже нет в живых.

«Поддерживаю ее полностью, сказала ей, что готова защищать ее, и удивлена, как она в себе долгие годы скрывала это. Это еще раз подчеркивает ее порядочность, о таких вещах нельзя молчать», - заявила Борисова.

Телеведущая рассказала и собственную историю. По словам Борисовой, один из начальников постоянно приглашал ее в кабинет под разными предлогами и позволял себе неуместные прикосновения на корпоративах.