Жертва секс-домогательств: Борисова сделала заявление

Как писал «Рамблер», ранее Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера.
«Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. < > Он раздевал меня. Он заставлял меня лежать рядом голой, он сам себя удовлетворял. < > Я рыдала, падала на колени, говорила, что не хочу. < > Он не боялся суда и следствия, он был одержим. < > Я верила, что так живут все взрослые», - рассказала актриса.
Называть имя этого человека Проклова не стала, отметив, что его уже нет в живых.
«Поддерживаю ее полностью, сказала ей, что готова защищать ее, и удивлена, как она в себе долгие годы скрывала это. Это еще раз подчеркивает ее порядочность, о таких вещах нельзя молчать», - заявила Борисова.
Телеведущая рассказала и собственную историю. По словам Борисовой, один из начальников постоянно приглашал ее в кабинет под разными предлогами и позволял себе неуместные прикосновения на корпоративах.
«Но, слава богу, я уже была совершеннолетняя. Но все равно это было безумно неприятно, и чувствуешь себя загнанной, не знаешь, кому это сказать. Все еще видят это, понимают и смеются. < > У меня не дошло до конкретного [полового] акта, но моменты эти неловкие, ужасные. Практически до акта доходило, но я как-то в истерике выпрыгивала из кабинета», - отметила она.