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Виторган высмеял волшебные прикосновения Собчак

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Актер Максим Виторган прокомментировал заявление своей бывшей супруги Ксении Собчак о том, что все, к чему она прикасается, «превращается в Forbes».
Виторган высмеял волшебные прикосновения Собчак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Приятно видеть, что в рейтинг Forbes «Самые перспективные россияне до 30 лет» попала моя подруга, – заявила Собчак в Instagram. – Приходите попробовать как вкусно она готовит!».
Речь идет о поваре-аватаре Саше SHE.
При этом Собчак добавила, что «все, к чему» она «прикасается, превращается в Forbes». Это заявление прокомментировал бывший муж Собчак Максим Виторган:
«Не все. Сейчас перепроверил еще раз – не все».
Как сообщал РБК, Собчак, бренд-шеф Владимир Мухин и ресторатор Борис Зарьков открыли ресторан She, который заработал в конце 2020 года. Они запустили заведение нового типа, где функцию шеф-повара выполнял бы искусственный интеллект – девушка-аватар Саша Вайнер (Саша SHE).
Шоу-бизнес,Борис Зарьков,Владимир Мухин,Максим Виторган,Ксения Собчак,Forbes,
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