Вдова Грачевского подает в суд на нового директора «Ералаша»

Вместе с бывшей супругой Бориса Грачевского, Анной, они сличили подписи, а также провели экспертизу. Женщины намерены бороться за свою правду в суде.

Напомним, что основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года, не справившись с коронавирусом, оставив вдовой 35-летнюю супругу Екатерину Белоцерковскую, родившую ему в апреле 2020 года сына Филиппа. У кинодеятеля также есть взрослые дети: восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, 48-летний Максим и 41-летняя Ксения от первой супруги Галины.