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Вдова Бориса Грачевского подает в суд на нового директора «Ералаша»

Passion.ruиещё 6
46 минут назад
Официальная супруга скончавшегося Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская намерена бороться за свои права и права других наследников мужа - и доказать, что его подпись в важных документах была подделана.
Вдова Грачевского подает в суд на нового директора «Ералаша»
Фото: InstagramInstagram
Вдова Бориса Грачевского намерена подать в суд на нового генерального директора «Ералаша» из-за подделки подписи ее скончавшегося супруга сообщает издание Super. По мнению женщины, продюсер и соучредитель компании Аркадий Григорян занял свой новый пост незаконно, проигнорировав ее требования о рассмотрении другого кандидата, - о его назначении она узнала из СМИ, а в документах обнаружила нарушения. Екатерину не устраивает то, что новое руководство детища ее мужа не посвещает ее в курс дел, не сообщает, какие контракты заключаются.
«Для нас было странно, сначала он очень долго не давал документы по «Ералашу» нотариусу. Потом наконец-то он выдал документы, и в договоре присоединения мы видим подпись не Бориса Юрьевича. Естественно, у нас шок», - цитирует издание.
Вместе с бывшей супругой Бориса Грачевского, Анной, они сличили подписи, а также провели экспертизу. Женщины намерены бороться за свою правду в суде.
Напомним, что основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года, не справившись с коронавирусом, оставив вдовой 35-летнюю супругу Екатерину Белоцерковскую, родившую ему в апреле 2020 года сына Филиппа. У кинодеятеля также есть взрослые дети: восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, 48-летний Максим и 41-летняя Ксения от первой супруги Галины.
В беседе с подписчиками своего блога вдова заявила, что больше не планирует выходить замуж.
Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,
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