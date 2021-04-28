Вдова Грачевского подает в суд на нового директора «Ералаша»

Вдова Бориса Грачевского намерена подать в суд на нового генерального директора «Ералаша» из-за подделки подписи ее скончавшегося супруга сообщает
издание Super. По мнению женщины, продюсер и соучредитель компании Аркадий Григорян
занял свой новый пост незаконно, проигнорировав ее требования о рассмотрении другого кандидата, - о его назначении она узнала из СМИ, а в документах обнаружила нарушения. Екатерину не устраивает то, что новое руководство детища ее мужа не посвещает ее в курс дел, не сообщает, какие контракты заключаются.