Шепелева осудили за жалобы на детей

Подписчики осудили Дмитрия Шепелева после жалоб на детей по утрам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Телеведущий рассказал, что утром ему необходим час тишины, однако сейчас он не может себе этого позволить.

«Сейчас, с появлением ребенка, моё утро начинается раньше обычного, около 6. Оно стало очень загруженным. С понедельника по пятницу это один и тот же набор действий, как день сурка: будильник, 10 минут, чтобы проснуться, быстрый душ, разбудить Ладу, приготовить завтрак, разбудить Платона, проводить первую на автобус, выгулять и накормить собак, отвезти второго», - поделился Шепелев в Instagram.

Он заверил, что делает все это с радостью, если только дети не начинают изводить его придирками и жаловаться, например, на невкусный завтрак или нежелание идти в школу.

Телеведущий признался, что в такие моменты он обязательно взрывается, после чего ему приходится просить прощения у домочадцев.

Свой рассказ Дмитрий проиллюстрировал фотографией, на которой он демонстрирует жест с поднятым вверх средним пальцем.

Шепелев поинтересовался, понимают ли его подписчики. Большинство комментаторов признались, что тоже любят посидеть утром в тишине с чашечкой кофе, однако нашлись и те, кто с ним в корне не согласился.

«Понимаю - идите лечитесь», «За фото перед детьми/женой не стыдно?», «Валерьянку вам в помощь, уважаемый Дмитрий, и не читайте на упаковке про норму в 16 капель, шибаните 40 -не ошибётесь», «Фото - это ваше амбиции. Глупость, вы папа, откуда у Вас это», - написали Шепелеву в комментариях.