Бывший муж Пелагеи захотел отсудить у нее половину гонораров

Бывший муж Пелагеи хоккеист Иван Телегин намерен отсудить у нее половину гонораров за концерты, выяснил «Стархит»

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Раздел имущества между певицей и ее экс-супругом длится почти год, а в суд продолжают поступать все новые требования от Телегина.

Адвокат артистки Филипп Рябченко рассказал, что хоккеист претендует на половину всех гонораров группы Пелагеи, полученные в период их брака.

Кроме того, знаменитости не могут поделить купленный в ипотеку загородный дом стоимостью 54 млн рублей, дорогие автомобили и денежные счета.

В процессе разбирательства выяснилось, что Телегин скрывал свои доходы. К примеру, он продал квартиру за 30 млн, купленную в браке, а полученные от сделки деньги утаил.

Адвокаты Пелагеи заявили, что Телегин также хочет получить долю в квартире стоимостью 85 млн рублей, в покупке которой он не участвовал. Жилье приобретала мать певицы, которая также является продюсером ее коллектива.