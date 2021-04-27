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Бывший муж Пелагеи захотел отсудить у нее половину гонораров

Вероника Полынина
12 минут назад
Бывший муж Пелагеи хоккеист Иван Телегин намерен отсудить у нее половину гонораров за концерты, выяснил «Стархит».
Бывший муж Пелагеи захотел отсудить у нее половину гонораров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Раздел имущества между певицей и ее экс-супругом длится почти год, а в суд продолжают поступать все новые требования от Телегина.
Адвокат артистки Филипп Рябченко рассказал, что хоккеист претендует на половину всех гонораров группы Пелагеи, полученные в период их брака.
Кроме того, знаменитости не могут поделить купленный в ипотеку загородный дом стоимостью 54 млн рублей, дорогие автомобили и денежные счета.
В процессе разбирательства выяснилось, что Телегин скрывал свои доходы. К примеру, он продал квартиру за 30 млн, купленную в браке, а полученные от сделки деньги утаил.
Адвокаты Пелагеи заявили, что Телегин также хочет получить долю в квартире стоимостью 85 млн рублей, в покупке которой он не участвовал. Жилье приобретала мать певицы, которая также является продюсером ее коллектива.
Как сообщал «Рамблер», Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. СМИ отмечали, что причиной развода стала измена спортсмена. В свою очередь Пелагея заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако позднее певица обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь, а ее представители рассказали, что Телегин никак не участвует в воспитании ребенка. Сейчас Телегин выплачивает бывшей жене на содержание общей дочери Таисии четверть своих доходов, половина из этой суммы поступает на специальный счет, которым Таисия сможет воспользоваться после наступления совершеннолетия.
Шоу-бизнес,Иван Телегин,StarHit,
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