Бывший муж Пелагеи захотел отсудить у нее половину гонораров

Бывший муж Пелагеи хоккеист Иван Телегин
намерен отсудить у нее половину гонораров за концерты, выяснил «Стархит»
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Раздел имущества между певицей и ее экс-супругом длится почти год, а в суд продолжают поступать все новые требования от Телегина.
Адвокат артистки Филипп Рябченко рассказал, что хоккеист претендует на половину всех гонораров группы Пелагеи, полученные в период их брака.
Кроме того, знаменитости не могут поделить купленный в ипотеку загородный дом стоимостью 54 млн рублей, дорогие автомобили и денежные счета.
В процессе разбирательства выяснилось, что Телегин скрывал свои доходы. К примеру, он продал квартиру за 30 млн, купленную в браке, а полученные от сделки деньги утаил.
Адвокаты Пелагеи заявили, что Телегин также хочет получить долю в квартире стоимостью 85 млн рублей, в покупке которой он не участвовал. Жилье приобретала мать певицы, которая также является продюсером ее коллектива.
Как сообщал «Рамблер», Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. СМИ отмечали, что причиной развода стала измена спортсмена. В свою очередь Пелагея заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако позднее певица обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь, а ее представители рассказали, что Телегин никак не участвует в воспитании ребенка. Сейчас Телегин выплачивает бывшей жене на содержание общей дочери Таисии четверть своих доходов, половина из этой суммы поступает на специальный счет, которым Таисия сможет воспользоваться после наступления совершеннолетия.