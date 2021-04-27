Невестка Светличной назвала инсульт артистки ее выдумкой

Невестка Светланы Светличной опровергла информацию об инсульте актрисы, назвав это «выдумкой». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Несмотря на это, медики утверждают, что артистка оправляется после инсульта с 22 апреля. По их информации она находится в Больнице им. Боткина. Эту информацию подтвердил и сын 80-летней Светланы Светличной, однако подчеркнул, что 27 апреля матери предстоит выписка из больницы.

Актриса несколько дней на связь не выходит. Сама Светличная считает, что ухудшение здоровья произошло после травмы головы, полученной в прошлом году. Тогда во время съемок оператор уронил на нее осветительный прибор. После этого она прошла курс лечения.