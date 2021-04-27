Дина Саева вернулась в Instagram

Неделю назад популярная блогерша Дина Саева заявила на весь интернет, что уходит из блогинга. Девушка удалила весь контент в социальных сетях, а потом вышла в прямой эфир с черным экраном и грустной музыкой. Тогда поклонники и родные подумали, что из-за хейта девушка хочет покончить жизнь самоубийством. Однако Дина опровергла эти догадки, опубликовав черный экран с надписью: «Не дождетесь». Это видео, к слову, набрало уже 3 миллиона просмотров.

А сегодня девушка восстановила свой аккаунт в Instagram. Правда, новых stories или постов поклонники так и не дождались. Скорее всего, Дина еще не до конца оправилась после буллинга. Отметим, что тиктокерша не раз заявляла о своих проблемах с ментальным здоровьем. У Дины диагностировали депрессию, некоторое время назад она даже лежала в рехабе, где проходила лечение. Поклонники ждут, когда Дина оправится и расскажет, что же с ней происходило.