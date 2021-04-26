Елену Борщеву травили из-за нестандартной внешности

Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала о травле из-за внешности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В эфире программы «Однажды» Борщева призналась, что в детстве ее часто дразнили из-за нестандартной внешности, а порой издевательства приобретали форму физического насилия.

«Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой об парту и потеряла сознание», - рассказала Борщева.

По словам актрисы, она тяжело переживала буллинг и отчасти из-за этого стала играть в КВН.

«Пыталась защититься как раз с помощью юмора, шуток. Думала, что докажу все и добивалась», - цитирует Борщеву StarHit.

Внешность Елены неоднократно становилась предметом шуток в КВН. Борщева вспомнила, как после одной из игр к ней подошла пожилая женщина и сказала: «Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая! С чего они решили по-другому? Не слушайте их!».

По словам Елены, эти слова произвели на нее сильное впечатление.