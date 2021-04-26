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Елену Борщеву травили из-за нестандартной внешности

Вероника Полынина
38 минут назад
Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала о травле из-за внешности.
Елену Борщеву травили из-за нестандартной внешности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В эфире программы «Однажды» Борщева призналась, что в детстве ее часто дразнили из-за нестандартной внешности, а порой издевательства приобретали форму физического насилия.
«Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой об парту и потеряла сознание», - рассказала Борщева.
По словам актрисы, она тяжело переживала буллинг и отчасти из-за этого стала играть в КВН.
«Пыталась защититься как раз с помощью юмора, шуток. Думала, что докажу все и добивалась», - цитирует Борщеву StarHit.
Внешность Елены неоднократно становилась предметом шуток в КВН. Борщева вспомнила, как после одной из игр к ней подошла пожилая женщина и сказала: «Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая! С чего они решили по-другому? Не слушайте их!».
По словам Елены, эти слова произвели на нее сильное впечатление.
Как сообщал «Рамблер», 40-летняя Елена Борщева - актриса кино и телевидения. Участница команды КВН «Сборная Пятигорска», бывшая участница шоу Comedy Woman. Отец Елены – панамец. В 2005 году вышла замуж за тренера по фитнесу Валерия Юшкевича. У пары двое детей – дочери Марта и Ума.
Шоу-бизнес,Елена Борщева,StarHit,
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