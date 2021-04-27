Жюри «Маски» раскритиковали за уход Пьехи

«Маска», как сообщал «Рамблер», — музыкальная передача, которая демонстрируется на НТВ. Ее участниками являются знаменитости. Они выступают в масках, а зрители должны угадать, кто за ними скрывается.
По результатам последнего выпуска шоу покинул певец Стас Пьеха, который скрывался в маске Неваляшки. В социальных сетях многие телезрители раскритиковали решение членов жюри. Они назвали его несправедливым, а Пьеху — самой лучшей маской и самым лучшим человеком.
«Неваляшка должен был быть в финале. Неваляшка реально сильнее Зайца всегда был», — написал один из комментаторов.
Ранее многие зрители раскритиковали жюри «Маски» за то, что шоу покинула певица Мария Кравец. Они назвали ее образ самым красивым на передаче и призвали выгнать телеведущую Регину Тодоренко и певца Филиппа Киркорова из жюри «Маски» по причине их якобы надменности по отношению к участникам шоу.