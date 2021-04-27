Вдова Грачевского дала обет безбрачия

Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская
больше не намерена выходить замуж. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
14 января, как сообщал «Рамблер», Грачевский скончался на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией. Вчера его вдова провела сессию «вопрос/ответ» с читателями в инстаграме. Среди прочего они спросили ее, планирует ли она в будущем снова выходить замуж.
«Нет!!! Нет!!! Моим мужем останется Боря! (пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)» — ответила Белоцерковская.
Также она рассказала, что не планирует снова рожать, а Грачевский достаточно часто снится ей, и опубликовала любимую семейную фотографию. На ней она сама, Грачевский и их сын Филипп запечатлены в постели. Белоцерковская назвала снимок сонным, теплым и родным.
В феврале вторая жена Грачевского Анна рассказала, что наследство худрука «Ералаша» будет поделено между четырьмя его детьми и вдовой, но пока она не знает, что получит ее дочь, так как наследственная масса собирается на протяжении полугода.