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Дочь Заворотнюк пришлось прибегнуть к психологу и препаратам

Вероника Полынина
1 час назад
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что пережить болезнь матери ей помогают психолог и препараты.
Дочь Заворотнюк пришлось прибегнуть к психологу и препаратам
Фото: InstagramInstagram
Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Анна призналась, что не всегда справляется со своим эмоциональным состоянием и иногда позволяет себя плакать.
Заворотнюк отметила, что она «далеко не тот человек», который может давать советы людям, оказавшимся в подобной ситуации.
«Надеюсь, что скоро я справлюсь», - добавила она.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга.
В начале апреля заведующий лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что с 2019-го Заворотнюк вырезали новообразование, она прошла курс химиотерапии и экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге, и это дало положительный результат — ей не становится хуже. Он высказал мнение, что актриса будет жить и сохранит знакомые внешние черты, не сможет вернуться к полноценной работе, но сможет сниматься в эпизодических ролях.
Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,РАН,
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