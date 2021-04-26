Дочь Заворотнюк пришлось прибегнуть к психологу и препаратам

В начале апреля заведующий лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН
Петр Чумаков рассказал, что с 2019-го Заворотнюк вырезали новообразование, она прошла курс химиотерапии и экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге, и это дало положительный результат — ей не становится хуже. Он высказал мнение, что актриса будет жить и сохранит знакомые внешние черты, не сможет вернуться к полноценной работе, но сможет сниматься в эпизодических ролях.