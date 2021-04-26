Охранник Тимати раскрыл размер своей зарплаты

«Платит нормально. Конечно, хотелось бы больше. Зарплата чуть поменьше шестизначной цифры», - пояснил начальник охраны.
«Выступления проходят либо на больших стадионах, либо в клубах. Когда приезжаем на стадионы, нужно местных охранников расставить. Показать им, где они должны находиться. Мы сами находимся на сцене. Люди ведь могут и на сцену запрыгнуть. Очень часто приходится людей держать в стороне, чтобы не напрыгнули», - пояснил Дмитрий Егоров.
«У нас с ним чисто рабочие отношения», — заметил Егоров.