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«Хотелось бы больше»: охранник Тимати раскрыл размер своей зарплаты

Алиса Селезнёва
1 час назад
Рэпер Тимати неплохо платит своим охранникам, но, конечно, хотелось бы больше. Об этом в ходе программы «Звезды сошлись» заявил начальник охраны исполнителя Дмитрий Егоров.
Охранник Тимати раскрыл размер своей зарплаты
Фото: ТАССТАСС
Егоров рассказал, что Тимати охранят 10 человек, включая его самого. Из них – четыре водителя и шесть – непосредственно телохранители.
«Платит нормально. Конечно, хотелось бы больше. Зарплата чуть поменьше шестизначной цифры», - пояснил начальник охраны.
Он отметил, что самыми напряженными моментами для телохранителей являются концерты Тимати.
«Выступления проходят либо на больших стадионах, либо в клубах. Когда приезжаем на стадионы, нужно местных охранников расставить. Показать им, где они должны находиться. Мы сами находимся на сцене. Люди ведь могут и на сцену запрыгнуть. Очень часто приходится людей держать в стороне, чтобы не напрыгнули», - пояснил Дмитрий Егоров.
Начальник охраны также подчеркнул, что без телохранителей рэпер нигде не ходит.
«У нас с ним чисто рабочие отношения», — заметил Егоров.
«Рамблер» писал, что 11 сентября 2020 года стало известно о расставании Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м у них родился сын Ратмир. В марте Тимати объявил, что стал новым героем шоу «Холостяк».
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,Дмитрий Егоров,
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