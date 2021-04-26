Михаил Ефремов рассказал о своем пребывании в колонии

Актер Михаил Ефремов дал интервью StarHit, в котором подробно рассказал о первых шести месяцах пребывания в колонии.

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По словам артиста, он читает книги, участвует в спортивных мероприятиях в качестве болельщика и в будущем хотел бы снова играть в теннис. Связь с внешним миром у Ефремова ограничена - он общается с родственниками и адвокатом.

Как отмечает сам актер, его «мало беспокоят события международного или иного характера». Он больше обеспокоим личным благополучием и проблемами в семье.

Адвокат Ефремова также сообщил, что в ближайшее время будет рассмотрена кассационная жалоба о смягчении приговора актеру.

«По кассации у нас все готово. Но перед праздниками нет смысла подавать, чтобы не «скушать» время впустую. Тем более оно у нас есть. Исходим из того, что какой-то срок Михаил все равно отсидит, даже если срок снизят. Поэтому не бежим впереди паровоза. И было бы очень неплохо, чтобы к моменту рассмотрения жалобы прошло полгода в колонии, чтобы получить характеристику. Ефремов туда прибыл 4 декабря, соответственно, полгода наступит 4 июня», - сказал адвокат.

Также в интервью Ефремов сообщил, что постарается использовать время в тюрьме с пользой и исправиться. На вопрос журналиста о том, что по его мнению произошло, он ответил, что случилась трагедия.