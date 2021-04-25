СК отказался возбуждать дело о смерти Легкоступовой

Следователь заявил, Легкоступова «злоупотребляла алкоголем более десяти лет», а ее «пьянство носило псевдозапойный характер». Отмечается, что у женщины даже сформировалась «толерантность к алкоголю до 0,7 литра водки», а похмельный синдром сопровождался «выраженными неврологическими, психическими и соматическими расстройствами».

Валентина Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой 6 августа 2020 года. Однако, несмотря на все усилия медиков, 14 августа 54-летняя певица, получившая широкую известность, благодаря песне «Ягода-малина», скончалась. Дочь певицы Анэтта Бриль уверена, что последний муж причастен к этому. Профессор НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявил ранее, что певица перед смертью была изнасилована.