Вдова Табакова высказалась по поводу откровений Прокловой

Елена Проклова
уже не в первый раз делится секретами своей (и не только своей) личной жизни.
В свое время у актрисы было немало романов, в том числе и с женатыми коллегами.
Но ее недавнее выступление, когда она рассказала о связи с женатым артистом, к которой он принуждал тогда еще несовершеннолетнюю Елену, произвело эффект разорвавшейся бомбы, рассказала
"Комсомольская Правда".
«Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт, и после съемок увез меня в лес...», - делилась воспоминаниями Проклова.
Конечно, все поняли, кто был этот неназванный известный актер.
Нашлись и те, кто вспомнили, как много лет назад на съемках фильма «Гори, гори моя звезда!» юная актриса свела с ума Олега Ефремова
и Олега Табакова
.
Говорили тогда и о ее влюбленности в мэтра, и о том, что она едва не разбила семью актера.
После выхода программы все ждали реакции вдовы Олега Табакова. И Марина Зудина
прокомментировала ситуацию – правда, очень корректно и как бы вскользь.
"Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", - написала она в микроблоге.
Фолловеры, конечно, попытались подогреть ситуацию, оставляя острые комментарии и призывая наказать Проклову. Но актриса не поддалась
"Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее".
Как ранее сообщал
«Рамблер», актриса Елена Проклова в эфире передачи «Сегодня вечером» рассказала, что похоронила троих сыновей во младенчестве.
Задолго до трагедий артистку предупреждала об этом предсказательница Ванга.