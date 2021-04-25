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Вдова Табакова высказалась по поводу откровений Прокловой

Ирина Лебедева
1 час назад
Елена Проклова уже не в первый раз делится секретами своей (и не только своей) личной жизни.
Вдова Табакова высказалась по поводу откровений Прокловой
Фото: InstagramInstagram
В свое время у актрисы было немало романов, в том числе и с женатыми коллегами.
Но ее недавнее выступление, когда она рассказала о связи с женатым артистом, к которой он принуждал тогда еще несовершеннолетнюю Елену, произвело эффект разорвавшейся бомбы, рассказала "Комсомольская Правда".
«Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт, и после съемок увез меня в лес...», - делилась воспоминаниями Проклова.
Конечно, все поняли, кто был этот неназванный известный актер.
Нашлись и те, кто вспомнили, как много лет назад на съемках фильма «Гори, гори моя звезда!» юная актриса свела с ума Олега Ефремова и Олега Табакова.
Говорили тогда и о ее влюбленности в мэтра, и о том, что она едва не разбила семью актера.
После выхода программы все ждали реакции вдовы Олега Табакова. И Марина Зудина прокомментировала ситуацию – правда, очень корректно и как бы вскользь.
"Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", - написала она в микроблоге.
Фолловеры, конечно, попытались подогреть ситуацию, оставляя острые комментарии и призывая наказать Проклову. Но актриса не поддалась
"Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее".
Как ранее сообщал «Рамблер», актриса Елена Проклова в эфире передачи «Сегодня вечером» рассказала, что похоронила троих сыновей во младенчестве.
Задолго до трагедий артистку предупреждала об этом предсказательница Ванга.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Олег Ефремов,Олег Табаков,Марина Зудина,Комсомольская правда,
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