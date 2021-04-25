Вдова Табакова высказалась по поводу откровений Прокловой

Елена Проклова уже не в первый раз делится секретами своей (и не только своей) личной жизни.

Фото: Instagram Instagram

В свое время у актрисы было немало романов, в том числе и с женатыми коллегами.

Но ее недавнее выступление, когда она рассказала о связи с женатым артистом, к которой он принуждал тогда еще несовершеннолетнюю Елену, произвело эффект разорвавшейся бомбы, рассказала "Комсомольская Правда".

«Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт, и после съемок увез меня в лес...», - делилась воспоминаниями Проклова.

Конечно, все поняли, кто был этот неназванный известный актер.

Олега Табакова. Нашлись и те, кто вспомнили, как много лет назад на съемках фильма «Гори, гори моя звезда!» юная актриса свела с ума Олега Ефремова

Говорили тогда и о ее влюбленности в мэтра, и о том, что она едва не разбила семью актера.

После выхода программы все ждали реакции вдовы Олега Табакова. И Марина Зудина прокомментировала ситуацию – правда, очень корректно и как бы вскользь.

"Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", - написала она в микроблоге.

Фолловеры, конечно, попытались подогреть ситуацию, оставляя острые комментарии и призывая наказать Проклову. Но актриса не поддалась

"Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее".