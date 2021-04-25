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Актер Александр Паль задержан за групповое избиение

Ирина Лебедева
38 минут назад
Как сообщает 5 Канал, в Москве за драку задержан известный актер Александр Паль.
Актера Александра Паля задержали за групповое избиение
Фото: InstagramInstagram
Предполагается, что он с двумя друзьями избил 25-летнего хоккеиста ЦСКА. У пострадавшего тяжелые травмы. Спортсмен подал заявление в полицию.
Подробностей пока не сообщается, высказывается лишь предположение о том, что актер в момент конфликта был нетрезв.
Ранее полиция уже задерживала Паля. Он принимал участие в несанкционированных митингах в 2017 и 2019 годах.
Актер известен зрителям по работам в комедиях «Горько!», «Все и сразу»; за роль в фильме «Тряпичный союз» вместе с актёрами Василием Буткевичем, Павлом Чинаревым и Иваном Янковским получил приз за лучшую мужскую роль.
Как ранее писал «Рамблер», запустивший масштабный флешмоб в социальных сетях в поддержку Павла Устинова актер Александр Паль в свое время назвал судебную систему в России беззаконием
Шоу-бизнес,Василий Буткевич,Павел Чинарев,Александр Паль,Иван Янковский,ЦСКА,
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