Подруга Зайцева просит спасти модельера от аферистов

Елена Перелыгина, подруга Вячеслава Зайцева , считает, что в силу возраста – 83 года и тяжелой болезни он стал жертвой аферистов.

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Пожилого беспомощного человека окружили мошенники, пытаясь растащить все, что было нажито и создано талантливым модельером в течение жизни.

«Вокруг него всегда роилось много аферистов и шарлатанов, кто пользовался его добротой и доверчивостью. Они пытались всячески добиться расположения нашего кутюрье. Раньше у Вячеслава Михайловича была хорошо развита интуиция. Но сейчас он сильно болен, не понимает, что хорошо, а что плохо. Ему нездоровится, и эти темные личности слетаются вокруг, как на добычу», - рассказала Елена журналистам «Собеседника».

Перелыгина уверена, что разогнать эту стаю «стервятников» может только сын Зайцева - Егор.

К сожалению, у него давний конфликт с отцом, поэтому молодой мужчина – кстати, он тоже модельер - устранился. Но сейчас Вячеслав Михайлович в таком состоянии, что все ссоры следует забыть.

«Я с уважением отношусь к Егору, но зря он так отдалился от отца и зациклился на обидах. Его папе сейчас как никогда нужна поддержка сына. Ведь опасность исходит от многих людей. Даже от тех, кто без согласия Зайцева собирал деньги на его день рождения», - отмечает Елена Перелыгина.

В СМИ и социальных сетях много пишут о семье Гарафутдиновых, которая выкладывает видеоролики с Зайцевым на инвалидной коляске.

Вопреки общественном мнению, Перелыгина считает, что эти люди помогают больному совершенно бескорыстно.

«Неужели вы думаете, что они общаются с кутюрье из-за наследства? Эти видео, сделанные совместно с Зайцевым, лишь помогают ему выжить и вносят в его жизнь новую струю радости. Ведь Вячеслав Михайлович привык быть в центре внимания. А сейчас к нему новый всплеск интереса».

Как ранее писал «Рамблер», в социальной сети TikTok и на других ресурсах интернета стали появляться видеоролики, на которых модельер Вячеслав Зайцев якобы веселится, разъезжая в инвалидной коляске.