Место могилы звезды "Битвы экстрасенсов" засекретили

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Диля Абдрашитовой скончалась полтора месяца назад.

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Место ее захоронения семья скрывает, так как не без оснований опасается, что поклонники будут тревожить прах ясновидящей, разбирая землю с могилы.

«Похоронена мама рядом с нашими мусульманскими предками в Саратовской области. Разглашать точное место захоронения нашей семье, да и самой маме, не хотелось бы. Она всегда говорила, и оказалась права: дураков полно, станут ходить как на поклонное место, землю воровать», - рассказала "Стархиту" дочь покойной Лиана.

У Дили Абдрашитовой проблемы со здоровьем начались после кончины супруга в 2-19 году. У женщины начали отниматься руки и ноги, нарушилась речь.

Лиана хотела устроить маму в больницу- но телезвезду не приняли, сославшись на отсутствие мест.

«Мы повезли ее в больницу, хотели положить на обследование. Зять нес ее на руках, до такой степени все было плохо. В больнице имени Пугачева нам дали от ворот — поворот и сказали, что мест нет. Я рыдала. Нас отправили домой, заявив, что это невралгия, а также проблема с сосудами головного мозга».

После этого Диля так и не оправилась, хотя и пыталась даже работать.

После очередного ухудшения женщина умерла во сне.

С получением документов о смерти также возникли проблемы — оказалось, что близлежащий морг не работает и нужно ехать за несколько десятков километров.

Как ранее писал «Рамблер», Дилю Абдрашитову телезрители запомнили по тому, как она мастерски находила пропавших людей в рамках телепроекта.