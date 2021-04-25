Место могилы звезды "Битвы экстрасенсов" засекретили

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Диля Абдрашитовой скончалась полтора месяца назад.
Место ее захоронения семья скрывает, так как не без оснований опасается, что поклонники будут тревожить прах ясновидящей, разбирая землю с могилы.
«Похоронена мама рядом с нашими мусульманскими предками в Саратовской области. Разглашать точное место захоронения нашей семье, да и самой маме, не хотелось бы. Она всегда говорила, и оказалась права: дураков полно, станут ходить как на поклонное место, землю воровать», - рассказала "Стархиту" дочь покойной Лиана.
У Дили Абдрашитовой проблемы со здоровьем начались после кончины супруга в 2-19 году. У женщины начали отниматься руки и ноги, нарушилась речь.
Лиана хотела устроить маму в больницу- но телезвезду не приняли, сославшись на отсутствие мест.
«Мы повезли ее в больницу, хотели положить на обследование. Зять нес ее на руках, до такой степени все было плохо. В больнице имени Пугачева нам дали от ворот — поворот и сказали, что мест нет. Я рыдала. Нас отправили домой, заявив, что это невралгия, а также проблема с сосудами головного мозга».
После этого Диля так и не оправилась, хотя и пыталась даже работать.
После очередного ухудшения женщина умерла во сне.
С получением документов о смерти также возникли проблемы — оказалось, что близлежащий морг не работает и нужно ехать за несколько десятков километров.
Как ранее писал
«Рамблер», Дилю Абдрашитову телезрители запомнили по тому, как она мастерски находила пропавших людей в рамках телепроекта.
Она говорила, что силу своего ясновидения получила от калмыцкого шамана.