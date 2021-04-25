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Близкие скрывают могилу экстрасенса Абдрашитовой

Ирина Лебедева
21 минуту назад
Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Диля Абдрашитовой скончалась полтора месяца назад.
Место могилы звезды "Битвы экстрасенсов" засекретили
Фото: InstagramInstagram
Место ее захоронения семья скрывает, так как не без оснований опасается, что поклонники будут тревожить прах ясновидящей, разбирая землю с могилы.
«Похоронена мама рядом с нашими мусульманскими предками в Саратовской области. Разглашать точное место захоронения нашей семье, да и самой маме, не хотелось бы. Она всегда говорила, и оказалась права: дураков полно, станут ходить как на поклонное место, землю воровать», - рассказала "Стархиту" дочь покойной Лиана.
У Дили Абдрашитовой проблемы со здоровьем начались после кончины супруга в 2-19 году. У женщины начали отниматься руки и ноги, нарушилась речь.
Лиана хотела устроить маму в больницу- но телезвезду не приняли, сославшись на отсутствие мест.
«Мы повезли ее в больницу, хотели положить на обследование. Зять нес ее на руках, до такой степени все было плохо. В больнице имени Пугачева нам дали от ворот — поворот и сказали, что мест нет. Я рыдала. Нас отправили домой, заявив, что это невралгия, а также проблема с сосудами головного мозга».
После этого Диля так и не оправилась, хотя и пыталась даже работать.
После очередного ухудшения женщина умерла во сне.
С получением документов о смерти также возникли проблемы — оказалось, что близлежащий морг не работает и нужно ехать за несколько десятков километров.
Как ранее писал «Рамблер», Дилю Абдрашитову телезрители запомнили по тому, как она мастерски находила пропавших людей в рамках телепроекта.
Она говорила, что силу своего ясновидения получила от калмыцкого шамана.
Шоу-бизнес,StarHit,Саратовская Область,
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