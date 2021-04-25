Борисова сообщила об серьезных проблемах с дочерью

Дана Борисова в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что у ее дочери серьезные психологические нарушения, которые уже приводят к опасным проблемам.

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Так, когда Дана вернулась из командировки, она обратила внимание, что 13-летняя Полина кутается в одежду с длинными рукавами. Оказалось, что она прячет порезы на руках.

«Я пошла к ней в комнату, устроила обыск и обнаружила три полотенца в крови. Испугалась. Через два дня после этого она выходит с перебинтованными запястьями»,- приводит слова телеведущей «Комсомольская правда».

Дана переговорила с психологами, которые предположили, что девочка переживает душевный кризис, и требуются неотложные меры.

Борисова планировала водить ребенка к специалистам, но пришлось срочно уехать по работе в Санкт-Петербург. Полина осталась с домработницей.

И в это время у девочки случился сильный приступ панической атаки. Ей удалось вызвать самой себе «Скорую помощь».

Дана заявила, что отец Полины, узнав о случившемся, не стал ни во что вмешиваться и даже не пришел к ребенку, хотя живет по соседству.

Как ранее писал «Рамблер», в Сети появилось видео с участием Даны Борисовой, в котором она полностью обнажена и ласкает себя.