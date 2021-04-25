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Летучая показала себя без фотошопа

Ирина Лебедева
32 минуты назад
Елене Летучей 42 года, однако стройностью фигуры она даст фору многим двадцатилетним.
Летучая показала свои "галифе" на бедрах
Фото: InstagramInstagram
И, что важно, на фотографиях в ее инстаграме не изображения отретушированной куколки, а реальные фотографии красивой женщины.
Телеведущая не маскирует небольшие недостатки силуэта, что снискало уважение ее поклонников.
На днях Елена полетела на Мальдивы для съемки очередного выпуска своей программы и, пользуясь случаем, при каждой возможности выбиралась на пляж.
Так в ее соцсети появились фотографии в купальнике на морском берегу.
На последних снимках на Летучей закрытый купальный костюм «тигровой» расцветки без лямок и завязок. Хорошо видно, что она спортивная и худенькая.
Елена не стала убирать в фоторедакторе небольшие «ушки» на бедрах. Этот нюанс строения встречается у многих представительниц прекрасного пола.
В нем нет ничего страшного – и восхищенные отзывы подписчиков это лишний раз подтвердили.
«Красавица!», «Купальник отлично смотрится на вашей красивой фигуре при таком пейзаже», «Шикарная».
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Елена Летучая рассказала, что во время борьбы с коронавирусом она испытывала «сумасшедшую усталость», которая не исчезла полностью после выздоровления.
Летучая подчеркнула, что так и не пришла в себя окончательно, хотя прошло уже несколько месяцев.
Шоу-бизнес,Елена Летучая,Мальдивы,
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