Елена Проклова: "Я была так напугана, что боюсь секса до сих пор"

Позже, когда начинающей звезде было 15 лет, ей снова пришлось столкнуться с непристойным поведением очень популярного в то время актера. Актриса рассказала, что этот мужчина был ее кумиром, и она была счастлива тому, что имеет возможность работать с ним. Под предлогом помощи студентке в поступлении в МХАТ, актер повез ее в лес, репетировать басню. Тогда же и случились новые домогательства, о которых Проклова вспоминает с трудом.

Актер был женат, но встречи с юной будущей звездой кино не прекращал еще два года. На протяжении этого времени они виделись почти каждый день. Мужчина даже просил руки актрисы у ее родителей, обещая развестись и жениться на Елене, когда она достигнет совершеннолетия. Но этому не суждено было сбыться, в то время Проклова встретила своего первого мужа, и прекратила отношения с женатой знаменитостью. Называть его имя актриса не стала из-за уважения к семье актера, которого уже давно нет в живых. Как призналась Елена Игоревна, полноценные здоровые сексуальные отношения у нее начались только после свадьбы. В браке с первым мужем Виталием Мелий-Крамовым она родила дочь.