Боня рассказала о предательстве любимого

«Мне казалось, что он идеальный. Это был человек, которого мне хотелось всегда обнимать. Что-то в нем было магнетически притягательное. Он всегда улыбался. Я хотела верить, что эта улыбка искренняя, настоящая. Начала культивировать в нем те качества, которых в нем нет», - цитирует слова Виктории «Комсомольская Правда».
«В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой».
«Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме. Но я сказала себе: если эти двое обрели счастье благодаря тому, что я пережила несчастье, то дай Бог им на века всего наилучшего», - рассказала Боня.