Боня рассказала о предательстве любимого

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вернее, это Виктория думала, что все серьезно. Пара встречалась почти год.

Но закончилось все некрасиво и болезненно. Об этом Боня рассказала в интервью на платформе Premier.

В свое время Григора и Вику познакомили друзья. Оба они жили в Монако . Теледиве понравился обаятельный спортсмен.

«Мне казалось, что он идеальный. Это был человек, которого мне хотелось всегда обнимать. Что-то в нем было магнетически притягательное. Он всегда улыбался. Я хотела верить, что эта улыбка искренняя, настоящая. Начала культивировать в нем те качества, которых в нем нет», - цитирует слова Виктории «Комсомольская Правда».

Дело едва ли не шло к созданию семьи. Во всяком случае, так считала Боня. Тем больнее было разочарование.

«В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой».

Любвеобильный теннисист переметнулся к богатой сопернице – дочери олигарха Эльдара Османова , Лолите, которая тоже жила в Монако.

«Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме. Но я сказала себе: если эти двое обрели счастье благодаря тому, что я пережила несчастье, то дай Бог им на века всего наилучшего», - рассказала Боня.