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Боня рассказала о предательстве любимого

Ирина Лебедева
1 час назад
У Виктории Бони с болгарским теннисистом Григором Димитровым пару лет назад был серьезный роман.
Боня рассказала о предательстве любимого
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вернее, это Виктория думала, что все серьезно. Пара встречалась почти год.
Но закончилось все некрасиво и болезненно. Об этом Боня рассказала в интервью на платформе Premier.
В свое время Григора и Вику познакомили друзья. Оба они жили в Монако. Теледиве понравился обаятельный спортсмен.
«Мне казалось, что он идеальный. Это был человек, которого мне хотелось всегда обнимать. Что-то в нем было магнетически притягательное. Он всегда улыбался. Я хотела верить, что эта улыбка искренняя, настоящая. Начала культивировать в нем те качества, которых в нем нет», - цитирует слова Виктории «Комсомольская Правда».
Дело едва ли не шло к созданию семьи. Во всяком случае, так считала Боня. Тем больнее было разочарование.
«В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой».
Любвеобильный теннисист переметнулся к богатой сопернице – дочери олигарха Эльдара Османова, Лолите, которая тоже жила в Монако.
«Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме. Но я сказала себе: если эти двое обрели счастье благодаря тому, что я пережила несчастье, то дай Бог им на века всего наилучшего», - рассказала Боня.
Как ранее писал «Рамблер», Боня заявила, что выглядеть в 40 лет на 25 можно, если не употреблять алкоголь. Она рассказала, что не пьет спиртное уже много лет, а также практикует сыроедение.
Шоу-бизнес,Эльдар Османов,Григор Димитров,Виктория Боня,Комсомольская правда,Монако,
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